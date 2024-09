Las nuevas memorias de Juan Carlos I ya tiene fecha: descubre cuándo se lanzará la polémica autobiografía

El nombre de Juan Carlos I, ex monarca de España y padre del rey Felipe VI, no deja de causar polémica, a pesar de su exilio. Recientemente trascendió a través de Monarquía El Confidencial que el patrimonio del ex soberano será repatriado desde los Emiratos Árabes Unidos con el fin de que las infantas Elena y Cristina, conserven una fuente constante de ingresos tras la muerte de su padre.

De acuerdo con la revista francesa Point De Vue, dicho anuncio ya ha causado indignación entre algunos políticos, como Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, o el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

La reaparición del emérito en el funeral de Juan Gómez Acebo, conmemorado el pasado 8 de septiembre, y su respectivo reencuentro con su hijo; su esposa, la reina Sofía; y su nuera, Letizia Ortiz, también fue motivo de escrutinio.

Juan Carlos I continúa causando polémica en España Getty Images

Ahora, habiéndose cumplido los 10 años de su exilio a Abu Dabi, surge otra gran polémica alrededor de la identidad del emérito, quien seguramente dará mucho de qué hablar con el estreno de su nuevo libro: una autoautobiografía donde serán plasmadas sus memorias de infancia y el cual ya tiene título, según la prensa francesa.

¿Qué temas se tratarán en el libro de memorias del rey Felipe VI y cuándo verán la luz?

Point De Vue también se ha encargado de develar que las memorias del emérito serán publicadas bajo un sello francés y que los editores españoles también se han mostrado interesados en esta autobiografía. Según este medio, el libro autobiográfico será publicado a principios del próximo año por las ediciones Stock y será titulado “Reconciliación”.

El medio francés también asegura que el material bibliográfico repasará la infancia del soberano emérito y las grandes horas de su reinado de su coronación, el cual abarcó un periodo del franquismo, hasta el neutralizado golpe de Estado del 23-F.

A sus 86 años, el rey Juan Carlos I tiene listas sus memorias Getty Images

En más de quinientas páginas, Juan Carlos I “explica aquí sus errores y estas (sic) malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo; y preferiría confesar que mentir” , menciona el argumento de las ediciones Stock que Point de Vue pudo obtener.

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? He la sensación de que me están robando mi historia ”, escribe Juan Carlos para justificar sus confidencias.