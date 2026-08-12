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Kate Middleton prepara su regreso al Earthshot Prize junto al príncipe William: viajarían a India

Kate Middleton podría estar preparando uno de sus viajes internacionales más importantes desde que retomó gradualmente sus compromisos públicos.

Agosto 12, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton y el príncipe William

Kate Middleton y el príncipe William durante un compromiso oficial. La princesa de Gales podría acompañar a su esposo en su próximo viaje a India para el Earthshot Prize.

Getty Images

La princesa de Gales acompañaría al príncipe William a India en noviembre de 2026 para asistir a la ceremonia del Earthshot Prize, aunque el Palacio de Kensington todavía no ha confirmado oficialmente el viaje.

De concretarse, el viaje marcaría el regreso de Kate Middleton a los Earthshot Prize Awards después de cuatro años. La princesa asistió a la primera edición internacional de los premios en Boston, en 2022, pero no estuvo presente en las ceremonias posteriores de Singapur, Ciudad del Cabo y Río de Janeiro.

Kate Middleton y el príncipe William regresarían juntos a India

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, los príncipes de Gales viajarían juntos a India en noviembre para la sexta edición de los premios ambientales creados por William. Por ahora, se trata de un viaje que no ha sido confirmado por Kensington Palace. La elección de India tampoco es casual. En febrero de 2026, el príncipe William anunció que Mumbai sería la ciudad anfitriona del Earthshot Prize 2026, destacando el papel del país en innovación tecnológica, biodiversidad y soluciones relacionadas con el cambio climático.
India también tiene un significado especial para la pareja. William y Kate visitaron el país en 2016, durante una gira que también los llevó a Bután. En aquella ocasión recorrieron Mumbai, Nueva Delhi, el Parque Nacional de Kaziranga y el Taj Mahal.

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El posible regreso de Kate Middleton al Earthshot Prize

La presencia de Kate tendría además un significado especial dentro de la historia del proyecto. El Earthshot Prize fue creado por William en 2021 con el objetivo de impulsar soluciones frente al cambio climático y otros grandes desafíos ambientales. Según expertos citados por una revista de realeza internacioal, Kate ha sido una figura importante en el desarrollo de la iniciativa desde sus comienzos.

La princesa no asistió a las ediciones de 2023, 2024 y 2025 mientras reducía sus compromisos públicos tras su diagnóstico de cáncer en 2024. Kate anunció posteriormente que se encontraba en remisión y, desde entonces, ha retomado progresivamente su agenda oficial.

Kate Middleton y el príncipe William en el Earthshot Prize

Kate Middleton y el príncipe William durante la ceremonia del Earthshot Prize 2021.

Getty Images

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Un nuevo paso en el regreso de Kate a la vida pública

El posible viaje a India llegaría después de varios meses de una recuperación gradual de sus actividades como princesa de Gales. En mayo de 2026 realizó su primer viaje internacional en más de dos años, cuando visitó Reggio Emilia, Italia, para conocer proyectos relacionados con la educación infantil.

Desde entonces, Kate ha vuelto a participar en algunos de los eventos más importantes de la agenda de la familia real británica, entre ellos Trooping the Colour, Royal Ascot y Wimbledon. Un viaje oficial a India junto a William representaría otro paso importante en su regreso a los compromisos internacionales.

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Isamar Escobar
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