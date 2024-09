Los cambios más significativos de Kate Middleton tras conocer al príncipe William, según James Middleton

En fechas recientes se dio a conocer una declaración de James Middleton , respecto a los cambios más significativos de su hermana, Kate Middleton cuando conoció y formalizó su relación con el príncipe William.

De acuerdo con el medio Express UK, fue a través de su nuevo libro “Meet Her: The Dog Who Saved My Life”, el cual está próximo a publicarse, que James Middleton narró que su hermana tuvo una notoria transformación y recordó un momento poco que vivieron poco después de que anunciara su compromiso real con el futuro Rey de Inglaterra en 2010.

Al respecto, el hermano de Kate Middleton dijo: “William ha estado en nuestras vidas por tanto tiempo y nos hemos encariñado mucho con él”, y añadió: “lo sentimos como nuestro hermano mayor y él y Catherine son claramente una buena pareja, perfectos el uno para el otro”.

El medio citado también informó que luego del anuncio oficial del compromiso, James expresó su alegría por la pareja, y aseguró que ambos han logrado sacar lo mejor de cada uno. “Pensé en lo afortunado que era William de casarse con mi hermana mayor, capaz y sensata, y me sentí absolutamente seguro de que estaban enamorados”.

Asi han evolucionado juntos el príncipe William y Kate Middleton Getty Images

La historia de amor de Kate Middleton y el príncipe William

La historia de amor de Kate Middleton y el príncipe William comenzó en 2001 cuando se conocieron en la Universidad de St. Andrews, Escocia. Su amistad floreció en los primeros años, y en 2003 comenzaron a salir. Aunque enfrentaron una breve ruptura en 2007, pronto se reconciliaron, fortaleciendo su relación.