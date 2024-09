¡Como hermanos! El príncipe William tendría una gran relación con su cuñado (mucho más cercana que con Harry)

La relación del príncipe William y Harry se ha ido distanciando con el paso del tiempo, por lo que ha sido objeto de mucha atención mediática en los últimos años. Sumado a esto, diversos medios internacionales han afirmado que el príncipe de Gales ha estrechado lazos con su cuñado, James Middleton, hermano de Kate Middleton, lo cual le ayudaría a llenar un poco el vacío de su propio consanguíneo.

De acuerdo con información dada a conocer por Express UK, un reconocido biógrafo real afirmó que el príncipe William encuentra un gran consuelo en estar tan cerca de la familia de su esposa, Kate Middleton, esto a consecuencia de que su relación con su hermano Harry se ha vuelto tan distanciada y fracturada.

“Desde el momento en que comenzó a salir con Kate en la Universidad de St Andrews, se enamoró de su familia cercana , algo que perdió trágicamente con el divorcio de sus propios padres y la muerte de su madre. Incluso ha llamado en broma a Michael Middleton ‘papá' y definitivamente disfruta de su estrecha relación”, publicó el medio citado.

Además, el sentimiento sería mutuo, ya que de acuerdo con información de The Sun, James Middleton ha descrito al príncipe William como el hermano mayor que nunca tuvo, y que siempre aprobó la relación del heredero al trono con la princesa de Gales.

El Príncipe William y James Middleton tendrían una muy buena relación, mejor que la que tiene con Harry Getty Images

Quién es y qué hace ahora el James Middleton, hermano de Kate Middleton

James Middleton es el hermano menor de Kate Middleton, la Princesa de Gales y Pippa Middleton. Nació el 15 de abril de 1987 en Reading, Inglaterra.

Según The Australian Women ‘s Weekly, James Middleton es un empresario exitoso. En su haber cuenta con varios como una empresa de kits para pasteles, un negocio de malvaviscos y regalos y, más recientemente, Ella & Co, una empresa de pedidos de comida para perros. Además, está por publicar su primer libro titulado Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (Conoce a Ella: la perra que salvó mi vida).