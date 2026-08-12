Uñas eclipse: 7 diseños de manicura inspirados en el eclipse solar 2026

Entre tonos oscuros, destellos dorados, efectos de luz y colores que recuerdan al cielo durante un eclipse, estas propuestas llevan el fenómeno astronómico a las uñas de una manera sofisticada y fácil de adaptar.

Aunque el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será visible desde México, su estética puede convertirse en una referencia para quienes quieran sumarse a la tendencia. La clave está en jugar con contrastes entre oscuridad y luz, acabados glossy y detalles metálicos.

1. Uñas eclipse minimalistas

La primera propuesta apuesta por una versión discreta de las uñas eclipse. Sobre una base natural aparecen pequeños detalles semicirculares en tonos café, negro y naranja quemado, creando la ilusión de un eclipse en miniatura.

Es una alternativa ideal para quienes quieren llevar la inspiración astronómica sin recurrir a una manicura completamente oscura. Además, funciona especialmente bien sobre uñas cortas.

2. Eclipse con glitter dorado

El negro y el dorado crean uno de los contrastes más elegantes para interpretar un eclipse. La base oscura representa el cielo mientras que el glitter dorado funciona como un halo de luz alrededor de la uña.

Para conseguir un resultado sofisticado, el brillo puede concentrarse alrededor del centro o los bordes y combinarse con una base negra de acabado glossy.

3. Eclipse total en negro

Para una manicura más dramática, el negro se convierte en protagonista. Sobre la base oscura se pueden añadir círculos o pequeños detalles plateados que recuerden a la Luna frente al Sol.

El resultado es especialmente llamativo sobre uñas almendradas, aunque también puede adaptarse a formas cortas y cuadradas.

4. Eclipse en tonos vino

Los tonos vino, ciruela y borgoña también funcionan para reinterpretar la estética del eclipse. Son una alternativa más cálida y sofisticada frente al clásico negro y permiten llevar la tendencia hacia una paleta más otoñal.

Puedes combinar una base oscura con pequeños reflejos metálicos para recrear la sensación de luz alrededor del eclipse.

5. Eclipse rojo minimalista

Una base nude con pequeños detalles rojos consigue una versión mucho más limpia de la tendencia. Los semicírculos y líneas curvas pueden representar las distintas fases del eclipse sin que el diseño pierda su apariencia minimalista.

Es una opción perfecta para quienes prefieren manicuras elegantes y discretas, pero quieren incorporar un guiño al fenómeno astronómico.

6. Eclipse verde esmeralda

El verde esmeralda ofrece una interpretación inesperada de las uñas eclipse. Sobre una base negra, el tono verde crea profundidad y un efecto brillante que recuerda al cielo nocturno.

Para hacerlo todavía más llamativo, puedes apostar por un acabado cat eye o cromado que cambie ligeramente con el movimiento de las manos y la luz.

7. Uñas con efecto corona solar

La última propuesta toma como referencia uno de los elementos más espectaculares de un eclipse total: la corona solar. Una base negra o azul noche puede combinarse con líneas doradas muy finas alrededor de un círculo central para recrear el efecto de luz que aparece alrededor de la Luna.

Los acabados metálicos, cromados y el glitter ayudan a intensificar el efecto y convierten este diseño en la opción más llamativa de la selección.

¿Qué colores usar para una manicura inspirada en el eclipse?

No necesitas representar literalmente un eclipse para conseguir el efecto. Negro, chocolate, borgoña, azul noche, verde esmeralda, dorado y plateado son algunos de los tonos que mejor funcionan para recrear la sensación de oscuridad, contraste y destellos de luz asociada con este fenómeno.

La idea es convertir la estética del eclipse en una manicura que puedas llevar más allá del 12 de agosto, combinando inspiración astronómica con diseños que sigan funcionando durante el resto de la temporada.