El ritual de Luna nueva en Leo que puedes hacer esta noche para manifestar tus deseos

La Luna nueva en Leo coincidió este 12 de agosto con un eclipse solar total, una combinación que, dentro de la astrología, se asocia con nuevos comienzos, identidad, creatividad y decisiones personales. La Luna nueva ocurre hoy, la noche del 14 de agosto y este momento puede utilizarse como un instante simbólico para poner en orden tus intenciones y elegir hacia dónde quieres dirigir tu energía.

El cielo de agosto ha marcado uno de los momentos astrológicos más relevantes del año. La Luna nueva se produjo en Leo al mismo tiempo que el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno astronómico confirmado por la NASA y cuya fase de totalidad fue visible en zonas de España, Islandia, Groenlandia y otros puntos de la trayectoria.

Desde la astrología, Leo está relacionado con la expresión personal, la creatividad, el deseo de reconocimiento, la seguridad y la capacidad de tomar el protagonismo de la propia vida. Por eso, los rituales asociados con esta Luna nueva suelen enfocarse en aquello que quieres comenzar, recuperar o transformar.

¿Qué significa la Luna nueva en Leo de agosto 2026?

La Luna nueva representa, dentro de la astrología, un punto de inicio. En este caso, ocurrió alrededor de los 20 grados de Leo y coincidió con un eclipse solar total, algo que hizo que esta lunación adquiriera especial relevancia dentro de las interpretaciones astrológicas de agosto. Leo pone el énfasis en preguntas relacionadas con la identidad: qué quieres realmente, dónde estás dejando de reconocerte, qué proyecto te entusiasma y qué parte de ti has mantenido en segundo plano.

Por eso, en lugar de hacer una lista interminable de deseos, este ritual propone trabajar con una sola intención y acompañarla de una acción concreta.

Ritual de Luna nueva en Leo para manifestar tus deseos

No necesitas comprar objetos especiales ni realizar un ritual complicado. Lo importante es crear un espacio tranquilo en el que puedas escribir con claridad qué quieres comenzar.

Necesitas: una vela blanca o dorada, una hoja de papel, pluma, un vaso con agua, un lugar tranquilo durante unos minutos

La vela es un elemento simbólico dentro del ritual, no un requisito astrológico.

1. Apaga las distracciones

Antes de comenzar, deja el teléfono a un lado y busca un espacio tranquilo. Puedes hacerlo por la noche, cuando haya menos estímulos y tengas unos minutos para concentrarte.

Si enciendes una vela, colócala sobre una superficie estable y nunca la dejes encendida sin supervisión.

2. Escribe lo que quieres comenzar

En la parte superior de la hoja escribe:

“En este nuevo ciclo elijo…”

Después completa la frase con aquello que realmente quieres incorporar a tu vida.

Puede ser un proyecto, una decisión profesional, una relación más sana contigo misma, una nueva etapa personal o simplemente recuperar una parte de tu personalidad que habías dejado de lado.

La recomendación astrológica alrededor de esta Luna nueva es evitar intenciones demasiado generales y enfocarlas en aquello que tiene que ver con tu propia evolución.

3. Escribe también qué estás dispuesta a hacer

Aquí está la parte que convierte la manifestación en una intención mucho más concreta.

Debajo de tu deseo escribe: “Para acercarme a esto, esta semana voy a…” Y anota una acción que dependa exclusivamente de ti.

Por ejemplo:

“Quiero cambiar de trabajo.”“Esta semana actualizaré mi CV y enviaré tres propuestas.”

O: “Quiero recuperar mi creatividad.” “Esta semana reservaré una hora para hacer algo que no tenga relación con el trabajo.”

La intención puede ser espiritual, la acción tiene que ser real.

Mercurio retrógrado en Leo 2025, predicción signo por signo Getty Images

El decreto de Leo para esta Luna nueva

Después de escribir tu intención, repite tres veces: “Me permito ocupar mi lugar, elegir lo que deseo y comenzar de nuevo sin pedir permiso.” Después permanece unos minutos en silencio e imagina cómo sería actuar desde esa versión de ti.

No se trata de visualizar una vida perfecta, sino una situación específica: una conversación que necesitas tener, una decisión que quieres tomar o el primer paso de un proyecto.

El ritual para soltar antes de manifestar

Los eclipses suelen interpretarse en astrología como momentos de transformación y cierre, por lo que otra opción es trabajar primero aquello que ya no quieres llevar contigo.

En una segunda hoja escribe tres cosas que quieres dejar atrás: Un miedo, hábito o una situación que ya no quieres repetir

Después rompe la hoja y deséchala. No necesitas quemarla: romperla funciona igual como gesto simbólico y evita los riesgos asociados con el fuego.

La idea no es pensar que el papel hará desaparecer aquello que escribiste, sino utilizar el acto como una forma tangible de marcar un límite.

Aprovecha al energía del portal 12/12 hasta el último segundo del día con estos rituales. Canva

¿Qué puedes manifestar con la energía de Leo?

Si quieres aprovechar el simbolismo de esta Luna nueva, estas son algunas áreas especialmente relacionadas con Leo en astrología:

Amor propio: recuperar confianza y dejar de buscar aprobación constante.

Creatividad: comenzar un proyecto artístico, profesional o personal.

Visibilidad: atreverte a mostrar tu trabajo o defender tus ideas.

Liderazgo: asumir una responsabilidad que habías estado evitando.

Deseos personales: volver a preguntarte qué quieres tú, independientemente de las expectativas de otras personas.

Nuevos comienzos: tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo.

La Luna nueva en Leo invita a poner nombre a lo que quieres y convertirlo en una intención concreta.Esta noche puede ser el momento perfecto para elegir un deseo y dar el primer paso para hacerlo realidad.