La princesa Beatriz se despide de Paddy McNally, el exnovio de Sarah Ferguson

La princesa Beatriz acudió al funeral de Paddy McNally, expareja de Sarah Ferguson, en una ceremonia privada celebrada en Wiltshire, Inglaterra. La presencia de la hija mayor de la exduquesa de York adquiere especial significado por el vínculo que McNally mantuvo con Ferguson durante más de cuatro décadas, incluso después de que su relación sentimental terminara.

El empresario británico murió el 22 de julio de 2026 a los 88 años, después de haber padecido una enfermedad durante un periodo prolongado. La fecha fue confirmada por el British Racing Drivers’ Club, del que McNally era miembro vitalicio.

La princesa Beatriz asiste al funeral de Paddy McNally

Beatriz estuvo entre los asistentes al servicio celebrado el 13 de agosto en la iglesia de St James, en Sevenhampton, Wiltshire, cerca de la propiedad de McNally. La ceremonia tuvo un carácter íntimo y reunió principalmente a familiares, amigos y personas que trabajaron con el empresario.

La princesa, de 38 años, llegó de manera discreta a través de un acceso privado de la finca y posteriormente se unió al resto de los asistentes en la iglesia. Medios británicos reportaron que Sarah Ferguson no estuvo presente en la ceremonia. Aunque algunos medios han descrito la presencia de Beatriz como una forma de representar a su madre, no existe una confirmación oficial de Buckingham Palace ni de la familia Ferguson que indique que la princesa acudiera formalmente en nombre de Sarah.

El funeral incluyó una bendición gaélica, un homenaje pronunciado por uno de sus amigos, una lectura bíblica a cargo de su hijo Rollo y música interpretada por la soprano Ann-Marie Cullum. También se leyó el poema How The Dog Got Its Name.

Tras el servicio, McNally fue enterrado en el pequeño cementerio de la iglesia, cerca de la tumba del escritor Ian Fleming, creador de James Bond.

La princesa Beatriz, la princesa Eugenia y Paddy McNally durante el Cartier International Day en el Guards Polo Club, Windsor Great Park, el 25 de julio de 2004, en Windsor, Inglaterra. Getty Images

¿Quién fue Paddy McNally, el exnovio de Sarah Ferguson?

Patrick Sean “Paddy” McNally fue una de las figuras que ayudaron a transformar el aspecto comercial de la Fórmula 1. Antes de convertirse en empresario, trabajó como periodista especializado en automovilismo y también tuvo una breve trayectoria como piloto.

En 1983 fundó Allsport Management SA, empresa dedicada a la publicidad en los circuitos y a la hospitalidad corporativa durante los Grandes Premios. Con el respaldo de Bernie Ecclestone, McNally contribuyó al desarrollo de lo que posteriormente se convertiría en el Formula 1 Paddock Club, uno de los grandes negocios de hospitalidad del automovilismo internacional.

McNally vendió Allsport en 2006 a CVC Capital Partners y permaneció como director ejecutivo hasta su retiro en 2011. El British Racing Drivers’ Club lo reconoció como una figura fundamental en la evolución comercial de la Fórmula 1.

La historia de amor entre Paddy McNally y Sarah Ferguson

La relación entre McNally y Sarah Ferguson comenzó en los años ochenta. Ambos fueron pareja entre 1982 y 1985, antes de que Ferguson se casara con el entonces príncipe Andrés el 23 de julio de 1986.

McNally era viudo y padre de dos hijos, Sean y Rollo. Antes de iniciar su relación sentimental con Ferguson, ella había trabajado como niñera de sus hijos, según distintas biografías y reportes sobre la pareja.

Aunque su romance terminó antes de que Ferguson entrara oficialmente a la familia real británica, la separación no significó el final de su relación. Ambos conservaron una amistad durante décadas y McNally continuó siendo una figura cercana para Ferguson y sus hijas, Beatriz y Eugenia.

Foto de archivo. Sarah Ferguson, duquesa de York, acompaña al empresario y promotor de la Fórmula 1 Paddy McNally en el paddock del Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en el circuito de Silverstone. La imagen corresponde a la época en la que ambos mantenían una estrecha amistad tras su relación sentimental. Getty Images

El vínculo que Paddy McNally mantuvo con Sarah Ferguson

La cercanía entre ambos volvió a llamar la atención durante los últimos meses de vida del empresario. Después de que Sarah Ferguson abandonara Royal Lodge, distintos medios británicos informaron que había encontrado refugio temporal en el chalet que McNally tenía en Verbier, Suiza.

La propiedad, conocida como Les Gais Lutins, fue durante años uno de los lugares asociados al estilo de vida cosmopolita del empresario. Según reportes publicados en julio, McNally permitió que Ferguson permaneciera allí durante parte de 2026 mientras mantenía un perfil bajo fuera del Reino Unido. Por ello, la muerte del empresario representa también la pérdida de una de las personas que permanecieron cerca de Ferguson mucho después de que su relación sentimental terminara.

Foto de archivo. Sarah Ferguson y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, durante unas vacaciones de esquí en Verbier, Suiza, el 16 de febrero. Getty Images

Un año especialmente difícil para Paddy McNally

La muerte de McNally ocurrió apenas unos meses después del fallecimiento de su hijo mayor, Sean, quien murió repentinamente en 2026. Las circunstancias de su muerte no fueron reveladas públicamente por la familia.

McNally murió en su propiedad de Sevenhampton, Wiltshire, después de una enfermedad prolongada. Su trayectoria dejó una huella especialmente relevante en el automovilismo: pasó de trabajar como periodista especializado en carreras a convertirse en uno de los empresarios responsables de profesionalizar la publicidad, los patrocinios y la hospitalidad dentro de la Fórmula 1.

La ceremonia de agosto fue una despedida privada. De acuerdo con medios británicos, posteriormente se prevé realizar un homenaje más amplio en Londres, donde podrían reunirse otras personas relacionadas con su vida empresarial y social.