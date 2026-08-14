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Belleza

4 cortes de pelo que quitan años al look sin perder elegancia

Un buen corte puede cambiar muchísimo un look sin necesidad de hacer una transformación extrema.

Agosto 13, 2026 • 
Karen Luna
El corte bixie de Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia

4 cortes de pelo que quitan años al look sin perder elegancia

Getty Images

Hay cambios de imagen que no requieren una transformación radical. A veces, un buen corte de pelo basta para que el rostro se vea diferente y el look tenga un aire más actual. No se trata de buscar un estilo que prometa quitar años literalmente, sino de encontrar una forma que aporte movimiento, enmarque las facciones y se sienta acorde con tu personalidad.

Si estás pensando en renovar tu imagen, estos 4 cortes de pelo son buenas referencias para conversar con tu estilista y adaptar a tus características.

¿Qué cortes de pelo ayudan a refrescar el look?

1. Bob a la mandíbula

El bob a la mandíbula es una opción elegante que puede darle estructura al rostro sin resultar demasiado rígida. Su longitud permite jugar con un acabado pulido o ligeramente despeinado, dependiendo del estilo que quieras conseguir.

Además, es una alternativa interesante si buscas dejar atrás una melena muy larga y darle protagonismo al rostro.

2. Clavicut con capas suaves

El clavicut, que llega aproximadamente a la zona de las clavículas, tiene un punto medio que resulta muy versátil. Al incorporar capas suaves, el corte puede ganar movimiento sin perder la sensación de una melena cuidada.

Es una buena opción si quieres un cambio visible, pero no estás preparada para cortar demasiado.

3. Shag ligero

Si prefieres algo con más personalidad, el shag puede ser una alternativa. Sus capas crean movimiento y aportan una apariencia menos estructurada.

Una versión ligera permite conservar elegancia y, al mismo tiempo, conseguir un acabado más relajado. Es especialmente atractivo si te gustan los looks que no necesitan verse perfectamente peinados todo el tiempo.

4. Corte midi con capas frontales

El corte midi con capas alrededor del rostro puede renovar una melena sin modificar demasiado su longitud. Las capas frontales ayudan a crear un marco alrededor de las facciones y pueden combinarse con diferentes formas de peinado.

Es de esas opciones que funcionan bien cuando quieres un cambio sutil, pero suficiente para notar que algo es diferente.

El corte debe adaptarse a ti

Aunque estos estilos pueden servir como inspiración, no existe un corte universal que rejuvenezca a todas las personas. La textura, densidad, forma del rostro y rutina diaria también influyen en cómo se verá el resultado.

Por eso, antes de copiar exactamente una fotografía, vale la pena hablar con el estilista y adaptar el corte a tus características. Al final, un look que realmente favorece no es necesariamente el que está más de moda, sino el que se siente natural, cómodo y te hace sentir bien.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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