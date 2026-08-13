¿Qué pantalones estarán de moda en otoño 2026? 6 cortes que reemplazarán a los jeans

Durante años, los jeans fueron la respuesta automática cuando no sabíamos qué pantalón llevar. Pero el otoño 2026 plantea una alternativa menos predecible, dejar descansar el denim y recuperar otras siluetas.

Las tendencias que están llegando a la nueva temporada apuntan hacia pantalones con más volumen, tejidos fluidos y cortes que modifican la proporción de la silueta. Los capri, los pantalones balloon, los modelos satinados y las siluetas de sastrería aparecen entre las propuestas que están ganando terreno.

No significa que los jeans hayan dejado de estar de moda. De hecho, el denim continúa presente en múltiples siluetas. Lo interesante es que ya no es la única opción para construir un look contemporáneo.

Si estás pensando en actualizar tu armario para otoño, estos son los seis cortes que vale la pena tener en el radar.

Los pantalones se convierten en protagonistas del otoño 2026 con siluetas amplias, cortes relajados y nuevas proporciones que desafían el dominio de los jeans. Getty Images

1. Pantalones capri: el regreso que ya no parece pasajero

El pantalón capri comenzó 2026 como una de las tendencias más discutidas y, lejos de desaparecer con el verano, continúa extendiendo su presencia hacia la temporada de transición.

Su característica principal es el largo: termina aproximadamente a media pantorrilla, dejando una parte de la pierna al descubierto.

Para otoño, la propuesta cambia ligeramente. En lugar de llevarlo exclusivamente con sandalias, puede combinarse con mocasines, bailarinas, pumps o botas, creando una silueta más sofisticada. La clave está en equilibrar el volumen. Si el pantalón es ceñido, una camisa amplia, un blazer estructurado o un suéter de punto pueden actualizarlo inmediatamente.

Los pantalones capri son una excelente alternativa para lucir cómoda y sofisticada en verano 2025 Getty

2. Pantalones balloon: volumen donde antes había líneas rectas

El pantalón balloon es una de las siluetas que más claramente se aleja del clásico pantalón recto.

Su construcción genera volumen en la zona de la cadera y el muslo para después estrecharse hacia el tobillo. El resultado es una forma curva que cambia completamente la proporción del cuerpo.

Para llevarlo sin que el volumen se vuelva excesivo, funciona especialmente bien con tops más definidos, camisas metidas dentro del pantalón o chaquetas cortas. Es una de las mejores alternativas si quieres que un look sencillo parezca mucho más pensado.

Los pantalones balloon se consolidan como una de las siluetas clave para el otoño 2026, una alternativa de volumen y proporción que desafía el dominio de los jeans tradicionales. Getty Images

3. Pantalones de sastrería: el nuevo uniforme elegante

El pantalón de vestir vuelve a ocupar un lugar central en el armario cotidiano, pero ya no necesariamente acompañado de un blazer a juego. La nueva sastrería juega con piernas amplias, pinzas, cintura marcada y tejidos con caída, creando piezas que pueden funcionar tanto en la oficina como fuera de ella.

La ventaja frente al jean es inmediata: un pantalón de sastrería puede transformar una camiseta blanca, un suéter sencillo o incluso unos tenis en un look mucho más pulido. Además, es una de las alternativas más fáciles para quienes quieren entrar en la tendencia sin recurrir a una silueta demasiado experimental.

La sastrería se reinventa para el otoño 2026 con pantalones de corte impecable que llevan el uniforme de oficina al terreno del street style. El gris y las rayas finas refuerzan su carácter clásico, mientras los accesorios y la camisa romántica actualizan la silueta. Getty Images

4. Pantalones satinados: el brillo deja de estar reservado para la noche

El satén también se incorpora a la conversación de otoño. Las tendencias de pantalones para 2026 están señalando las versiones satinadas como una de las alternativas que pueden dominar el armario de la próxima temporada.

La clave para llevarlos durante el día está en romper su apariencia excesivamente sofisticada. Un pantalón satinado puede combinarse con un jersey de punto, una camisa masculina, una camiseta de algodón o una chaqueta estructurada. El contraste entre un tejido brillante y otro más cotidiano hace que el resultado se sienta moderno y no como un look de fiesta.

Los tonos chocolate, negro, marfil, gris humo y borgoña son especialmente fáciles de incorporar al armario otoñal.

Los pantalones satinados llevan la elegancia del brillo al armario cotidiano. Para otoño 2026, la clave está en combinarlos con piezas de estética relajada que equilibren su acabado sofisticado. Getty Images

5. Culottes: el pantalón amplio que se niega a desaparecer

Si el capri te parece demasiado ajustado, existe una alternativa mucho más relajada: el culotte.

Esta silueta mantiene el largo corto, pero incorpora una pierna mucho más amplia. Precisamente por eso puede funcionar como una evolución natural después del boom del capri.

Su gran ventaja es la comodidad. Puede llevarse con una camisa blanca, una camiseta ajustada o un suéter fino y funcionar con diferentes tipos de calzado.Con botas de caña alta, además, adquiere una apariencia mucho más otoñal.

Mujer con pantalones culotte negros de pierna amplia y largo por debajo de la rodilla, combinados con una chaqueta negra, camisa de rayas con lazo al cuello y botas altas negras. Getty Images

6. Pantalones de pierna ancha: el volumen sigue reinando

El pantalón wide-leg tampoco desaparece. Después de varias temporadas en las que las siluetas amplias se convirtieron en una alternativa al skinny jean, el volumen continúa formando parte del armario de 2026.

La diferencia para otoño está en cómo se construye la silueta: menos apariencia de pantalón oversized sin estructura y más atención a la caída, la cintura y la calidad del tejido.

Un pantalón de pierna ancha en lana ligera, algodón estructurado o mezclas con caída puede convertirse en una de las piezas más versátiles de la temporada. Para estilizarlo, una buena fórmula consiste en marcar la cintura y mantener cierta definición en la parte superior.

Los pantalones de pierna ancha mantienen su lugar entre las siluetas clave del otoño 2026. Su volumen relajado aporta movimiento y una estética contemporánea, mientras el denim oscuro los convierte en una alternativa sofisticada a los cortes más ajustados. Getty Images

¿Cuál es el mejor pantalón para sustituir los jeans?

Depende del estilo que quieras conseguir. Si buscas una opción elegante y fácil de llevar, el pantalón de sastrería es la apuesta más segura. Si quieres algo más atrevido, el balloon cambia inmediatamente la silueta.

Para un look minimalista y sofisticado, los pantalones satinados funcionan especialmente bien. Si buscas recuperar una tendencia con una estética retro, el capri es la opción evidente.

Y para quienes prefieren comodidad sin perder sofisticación, el wide-leg y el culotte siguen siendo dos de las alternativas más interesantes.

El punto no es abandonar los jeans por completo. Es recordar que un buen armario no necesita depender de una sola fórmula. Este otoño, los pantalones recuperan protagonismo y, por primera vez en mucho tiempo, el denim tendrá que compartir el puesto de favorito.