El colegio de príncipe George toma una drástica decisión antes de su llegada a Eton: así protegerán su privacidad

El príncipe George está a punto de comenzar una de las etapas más importantes de su educación y Eton College ya se prepara para recibirlo. El prestigioso internado británico ha colocado nuevos letreros que prohíben tomar fotografías en distintos puntos de sus instalaciones, una medida que cobra especial relevancia ante la llegada del hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton.

George, de 13 años, comenzará sus estudios en Eton en septiembre, siguiendo los pasos de su padre y de su tío, el príncipe Harry. Aunque la escuela ya cuenta con medidas destinadas a proteger la privacidad de todos sus alumnos, la presencia del futuro rey supone un nivel de atención mediática mucho mayor.

¿Por qué Eton prohibió tomar fotografías antes de la llegada del príncipe George?

Los nuevos avisos han aparecido en diferentes puntos del campus y advierten a estudiantes y visitantes que está prohibido tomar fotografías. Algunos fueron colocados directamente en las cercas de la institución, mientras que otros se añadieron a señalizaciones que ya pedían respetar los caminos públicos.

La medida busca proteger la privacidad de los alumnos, pero llega justo cuando George está a semanas de incorporarse al colegio, por lo que también representa una manera de anticiparse al enorme interés que generará su presencia.

Como futuro monarca, George no será un estudiante cualquiera. Su vida pública ha comenzado a aumentar progresivamente, pero sus padres han sido especialmente cuidadosos con la exposición de sus tres hijos y han procurado que su infancia transcurra lejos de la presión constante de los medios.

Los edificios históricos de Eton College reflejan casi seis siglos de tradición académica. Fundado en 1440, el prestigioso internado británico combina su legado arquitectónico con una educación de élite que ha formado a miembros de la familia real, incluido el príncipe William y, próximamente, el príncipe George. Getty Images

George seguirá los pasos del príncipe William en Eton

La elección de Eton fue confirmada por el Palacio de Kensington en junio, después de varios años de especulación sobre dónde continuaría sus estudios el primogénito de los príncipes de Gales.

George visitó el colegio con sus padres cuando tenía alrededor de 10 años y finalmente la familia se decidió por esta institución, ubicada cerca de Windsor. Para William, Eton también representa una parte importante de su propia historia. El actual príncipe de Gales ingresó al colegio en 1995, cuando tenía 13 años, y permaneció allí hasta el año 2000. Su hermano menor, el príncipe Harry, también estudió en la institución.

La decisión de enviar allí a George supone, por tanto, una continuidad familiar poco habitual dentro de los Windsor. Tanto William como Harry pasaron por las aulas de este prestigioso internado antes de comenzar sus respectivas trayectorias como miembros de la familia real.

¿Cómo protegerá Eton la privacidad del futuro rey?

La prohibición de fotografías no será la única medida con la que Eton buscará mantener cierta normalidad alrededor de George.

Desde 2024, los alumnos que comienzan su primer año en Eton no pueden utilizar smartphones. En su lugar, la escuela proporciona teléfonos básicos sin acceso a internet, conocidos popularmente como “brick phones”, que permiten realizar llamadas y enviar mensajes de texto.

La política fue implementada después de una revisión de las normas sobre teléfonos y dispositivos electrónicos y busca encontrar un equilibrio entre los beneficios de la tecnología y los desafíos que representa dentro de las escuelas.

En el caso de George, esta restricción no supondrá un cambio especialmente drástico. William ha contado que su hijo nunca ha tenido un smartphone debido a las reglas establecidas por él y Kate en casa. El príncipe explicó anteriormente que su principal preocupación no era que sus hijos pudieran comunicarse por teléfono, sino el acceso a internet y al contenido que puede encontrarse en línea.

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es uno de los internados más prestigiosos del mundo. Sus aulas han formado a figuras de la realeza británica, entre ellas el príncipe William, y ahora recibirán al príncipe George para continuar la tradición familiar. Getty Images

El príncipe George tendrá una vida escolar diferente a la de otros Windsor

Eton fue fundada en 1440 por el rey Enrique VI y se encuentra entre los internados más prestigiosos del Reino Unido. A lo largo de su historia ha educado a numerosas figuras políticas y culturales, incluidos 20 primeros ministros británicos.

También mantiene una fuerte relación con la familia real. Además de William y Harry, otros miembros de familias aristocráticas británicas han pasado por sus aulas. La llegada de George tendrá una dimensión diferente. No solo será uno de los alumnos más conocidos del colegio: será el segundo en la línea de sucesión al trono y el futuro rey del Reino Unido.

Por ello, la privacidad será especialmente importante durante sus años de formación. La intención de William y Kate ha sido que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible antes de asumir las responsabilidades que inevitablemente llegarán con su posición.

Eton ya fue un refugio para el príncipe William

La elección de George también tiene un componente emocional para William. El príncipe llegó a Eton en un momento particularmente complicado de su vida familiar. Sus padres se habían separado oficialmente en 1992 y su relación estaba bajo una enorme presión mediática.

Dos años después de comenzar sus estudios en Eton, William perdió a su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en París.

La biógrafa real Sally Bedell Smith ha descrito anteriormente la escuela como un refugio importante para William durante aquella etapa. Allí desarrolló amistades que se han mantenido durante décadas y estableció una relación cercana con uno de sus profesores y tutores, Andrew Gailey.

Precisamente por esa experiencia, la elección de Eton para George no parece responder únicamente a la tradición. La cercanía con Windsor, el nivel académico y la posibilidad de que el futuro rey tenga una vida escolar relativamente protegida también habrían pesado en la decisión de sus padres.

¿Cómo será la vida del príncipe George en Eton?

Al igual que su padre, George será interno en Eton. El colegio se encuentra aproximadamente a 15 minutos de la residencia de los Wales en Windsor, lo que permitirá mantener una relación cercana con su familia a pesar del régimen de internado. Los alumnos regresan a casa durante determinados fines de semana y periodos vacacionales, mientras que los padres pueden participar en actividades deportivas, representaciones y otros eventos escolares.

George ya conoce la experiencia de estudiar en régimen de internado, pues junto con sus hermanos acudió a Lambrook School, en Berkshire. Sin embargo, su llegada a Eton representa un cambio significativo: dejará atrás la etapa escolar que compartió con la princesa Charlotte y el príncipe Louis para comenzar un camino mucho más independiente.

El príncipe William revela el interés académico del príncipe George Getty Images

Una nueva etapa para el futuro rey

La llegada de George a Eton será uno de los primeros grandes pasos hacia la vida que le espera como futuro monarca. Aunque todavía tiene muchos años por delante antes de asumir responsabilidades constitucionales, cada decisión relacionada con su educación adquiere una dimensión particular debido a su posición dentro de la familia real.

La aparición de los nuevos letreros de “No Photography” deja claro que el colegio está consciente de la atención que generará su presencia. Pero también refleja algo que William y Kate han intentado preservar desde que sus hijos eran pequeños, que George pueda ser alumno antes que futuro rey.

En Eton, al menos durante los próximos años, la prioridad será que pueda estudiar, hacer amigos y crecer con cierta distancia del foco público. Una privacidad que, para un adolescente destinado a convertirse en rey, será probablemente uno de los privilegios más difíciles —y más importantes— de conservar.