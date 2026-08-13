¿William y Kate Middleton viajan al extranjero por primera vez tras el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales? Esto sabemos

El príncipe William y Kate Middleton podrían estar preparando uno de los viajes más significativos de su agenda en los últimos años. La pareja tendría previsto viajar a India en noviembre de 2026 para asistir a la ceremonia del Earthshot Prize, un compromiso que marcaría el regreso de la princesa de Gales a este evento y, especialmente, su primer viaje internacional junto a su esposo desde que fue diagnosticada con cáncer en 2024.

La información fue adelantada por un medio internacional especializado en realeza y posteriormente retomada por otras publicaciones. Sin embargo, hay un punto importante: el Palacio de Kensington todavía no ha confirmado oficialmente que Kate acompañará a William. Por ahora, se trata de un viaje que estaría en preparación y cuya confirmación podría llegar más adelante.

¿William y Kate viajarán juntos a India?

De acuerdo con la información publicada por un medio internacional de realeza que dio a conocer el posible viaje, el príncipe William tendría previsto trasladarse a Mumbai, India, en noviembre, donde se celebrarán los premios y la cumbre del Earthshot Prize 2026.

Kate Middleton podría acompañarlo en esta visita, lo que convertiría el viaje en un momento especialmente relevante para la agenda internacional de los príncipes de Gales. La posible visita todavía no puede presentarse como un compromiso confirmado. El

no ha anunciado oficialmente la presencia de Kate, por lo que cualquier planificación está sujeta a cambios.

De concretarse, sería la primera ocasión desde su diagnóstico en la que William y Kate realizarían juntos un viaje internacional de esta magnitud.

¿Cuándo fue el último viaje internacional de William y Kate juntos?

Para encontrar la última ocasión en la que los príncipes de Gales viajaron juntos fuera de Reino Unido hay que remontarse a junio de 2023, cuando asistieron en Jordania a la boda del entonces príncipe heredero Hussein y Rajwa Al Saif.

Desde entonces, la agenda internacional de la pareja tomó caminos diferentes. William continuó realizando viajes oficiales y compromisos relacionados con sus iniciativas, mientras que Kate redujo considerablemente sus apariciones públicas después de que su salud cambiara el rumbo de su agenda. Por eso, un posible viaje conjunto a India tendría una lectura mucho más significativa que la de un simple compromiso diplomático. Representaría también una nueva etapa para la pareja dentro de la agenda internacional de la monarquía.

El viaje llega después de una etapa especialmente difícil para Kate

En enero de 2024, Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal. En marzo de ese mismo año, la princesa anunció públicamente que las pruebas posteriores habían detectado cáncer y que había comenzado un tratamiento de quimioterapia.

Durante los meses siguientes, su participación en actos públicos fue limitada mientras completaba su tratamiento.

En septiembre de 2024, Kate anunció que había terminado la quimioterapia y que esperaba reincorporarse gradualmente a sus funciones. En enero de 2025 confirmó que se encontraba en remisión después de visitar el hospital donde recibió tratamiento. Desde entonces, la princesa ha retomado poco a poco su agenda. En mayo de 2026 realizó un viaje de trabajo en solitario a Reggio Emilia, Italia, centrado en su trabajo sobre desarrollo infantil temprano. Aquella visita fue considerada un paso importante en su regreso a los compromisos internacionales.

Por ello, India tendría un significado distinto: sería la primera gran visita internacional que Kate realizaría junto a William desde su diagnóstico.

Kate Middleton tiene el mejor look en rojo para esta temporada GETTY IMAGES

¿Por qué India es importante para William y Kate?

India no es un destino nuevo para los príncipes de Gales. La pareja ya realizó una gira oficial por el país en 2016, cuando todavía eran duques de Cambridge. Durante aquel viaje visitaron Mumbai, Nueva Delhi, el Parque Nacional de Kaziranga y el Taj Mahal, además de participar en diferentes compromisos culturales, sociales y diplomáticos.

Diez años después, su posible regreso tendría un contexto completamente diferente. William ya es príncipe de Gales y heredero al trono, mientras que Kate ocupa una posición central dentro de la futura monarquía.

El Earthshot Prize será el motivo de la visita

El viaje estaría vinculado con el Earthshot Prize, iniciativa impulsada por William para reconocer y apoyar proyectos capaces de ofrecer soluciones a algunos de los principales problemas ambientales del planeta. La ceremonia de 2026 tendrá lugar en Mumbai, después de que el premio haya viajado por distintas ciudades del mundo durante sus primeras ediciones.

William ha destacado anteriormente la importancia de India como país con una enorme biodiversidad, una importante capacidad tecnológica y una población joven, factores que hacen del territorio un escenario especialmente relevante para los objetivos del Earthshot Prize.Para William, además, el proyecto tiene una importancia personal. Kate ha sido señalada como una de las personas que apoyaron e impulsaron la visión detrás del premio desde sus primeros años.

Kate Middleton y el príncipe William durante la ceremonia del Earthshot Prize 2021. Getty Images

Kate regresaría al Earthshot Prize después de cuatro años

Si finalmente acompaña a William a Mumbai, Kate también regresaría a una ceremonia del Earthshot Prize después de varios años de ausencia.La última vez que participó en los premios fue en Boston, en diciembre de 2022, cuando asistió junto a William.

En 2023, el evento tuvo lugar en Singapur, mientras que las ediciones posteriores se celebraron durante el periodo en el que Kate estaba atravesando su tratamiento contra el cáncer. Su posible presencia en India sería, por tanto, mucho más que una aparición protocolaria. Sería el regreso de la princesa a uno de los proyectos internacionales más estrechamente vinculados con su esposo.

Un viaje que también marcaría el regreso de la pareja al escenario internacional

La posible visita a India llega en un momento de transición para los príncipes de Gales. William ha continuado aumentando su presencia internacional y consolidando proyectos propios de cara a su futuro como rey. Kate, por su parte, ha retomado progresivamente sus funciones después de completar su tratamiento.

Un viaje conjunto permitiría recuperar una de las imágenes más reconocibles de la pareja: William y Kate trabajando como equipo en el extranjero, una dinámica que ha sido importante para la representación internacional de la familia real británica.

Por ahora, sin embargo, habrá que esperar a que Kensington Palace confirme oficialmente la presencia de la princesa. Si el viaje se concreta, noviembre podría convertirse en uno de los momentos más importantes del año para Kate Middleton: su regreso a India, su vuelta al Earthshot Prize y su primer gran compromiso internacional junto a William desde el inicio de una etapa que cambió por completo su vida y su agenda pública.