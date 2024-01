Kate Midddleton ingresó al hospital a cirugía: esto es lo que sabemos de la salud de la princesa de Gales

Las redes oficiales de Kensington Palace acaban de comunicar que Kate Middleton ingresó al hospital para realizarse una “abdominal programada”, este mismo miércoles en una Clínica de Londres. La princesa de Gales ya salió del procedimiento, se está recuperando y su salud de estable.

¿Por qué ingresó al hospital la Princesa de Gales? En el comunicado, con el membrete oficial comienza anunciando: “Su Alteza Real la Princesa de Gales fue ingresada en el hospital ayer para una cirugía abdominal programada” .

De acuerdo a Kensington Palace, la princesa de Gales pasará 15 días ingresada en el hospital. Getty Images

Cuál es el estado de salud de Kate Middleton

Posteriormente, nos transmite un mensaje tranquilizador respecto a la salud de la Princesa de Gales: “La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital durante diez a catorce días antes de regresar a casa para continuar su recuperación. Basándose en el consejo médico actual, es poco probable que regrese a sus deberes públicos hasta después de Pascua”.

“La Princesa de Gales aprecia el interés que generará esta declaración”, continúa el comunicado, y expresa el sentir de la princesa de Gales: “Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada”.

A través de las redes sociales oficiales de los prícipes de Gales se dio a conocer la noticia de la operación de Kate. Cortesía

Kate Middleton: 15 días de hospitalizada y 3 meses de baja

En el comunicado no se comenta sobre las posibles reacciones o estado del príncipe William y sus hijos, pues se aclara: “Kensington Palace solo proporcionará actualizaciones sobre el progreso de Su Alteza Real cuando haya información nueva significativa que compartir”.

Por último, se expresa: “La Princesa de Gales desea disculparse con todos los interesados por el hecho de que tenga que posponer sus compromisos próximos. Espera volver a establecer tantos como sea posible, lo antes posible”.

Por su parte, el portal de noticias británico The Telegraph aclara que la princesa no fue llevada de emergencia al hospital. También publica que la cirugía abdominal no se refería a un problema “canceroso”. Y, por último reporta que “Dos agentes de la policía metropolitana están estacionados afuera de la entrada de la Clínica de Londres, donde se espera que la Princesa de Gales permanezca hasta dos semanas mientras se recupera de su cirugía.

Se trata de una noticia de última hora, por lo que, poco a poco, se podrá contar con más información sobre el estado de salud de la princesa de Gales y el motivo de la cirugía abdominal. La última vez que la esposa de William hizo una aparición pública fue el 25 de diciembre del año pasado, cuando junto a la familia Windsor asistió al servicio religioso de Navidad.