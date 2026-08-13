Ritual post-eclipse: qué hacer hoy para cerrar ciclos y ordenar tus intenciones

El eclipse solar total que ocurrió el 12 de agosto de 2026 ya quedó atrás, pero para la astrología el momento posterior también tiene importancia. Después de un fenómeno asociado simbólicamente con cambios, cierres y nuevos comienzos, el día siguiente puede convertirse en una oportunidad para bajar el ritmo, observar qué se movió internamente y decidir qué merece nuestra atención.

Desde el punto de vista astronómico, el eclipse fue un fenómeno perfectamente explicable, la Luna pasó entre la Tierra y el Sol y proyectó su sombra sobre una parte del planeta. La totalidad pudo observarse en zonas de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal, mientras que otras regiones experimentaron un eclipse parcial.

La interpretación energética pertenece, en cambio, al terreno de la astrología y las prácticas espirituales, no a la ciencia. En este contexto, un ritual puede entenderse como una herramienta simbólica de reflexión: una forma de poner por escrito aquello que queremos cerrar y aquello que queremos comenzar.

Y hoy, 13 de agosto, el cielo ofrece precisamente ese cambio de tono. Después del eclipse y la Luna nueva, la Luna comienza una nueva fase; además, la astrología del día sitúa a la Luna en Virgo, un signo asociado simbólicamente con el orden, los hábitos, los detalles y la organización.

Los signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre Getty Images

¿Qué significa hacer un ritual después de un eclipse?

No existe evidencia científica de que un eclipse tenga un efecto energético sobre nuestras decisiones, emociones o destino. Sin embargo, dentro de la astrología, los eclipses suelen interpretarse como momentos de transición y revisión.

En el caso de un eclipse solar, la tradición astrológica moderna suele asociarlo con comienzos, identidad, propósito y cambios en la manera en que una persona quiere mostrarse ante el mundo. El ocurrido el 12 de agosto coincidió con una Luna nueva, lo que refuerza dentro de esta interpretación el simbolismo de inicio de ciclo.

Por eso, el ritual post-eclipse no tiene que convertirse en una lista de deseos imposibles. Puede ser mucho más sencillo: hacer espacio, identificar qué ya no queremos cargar y transformar una intención abstracta en una acción concreta.

Ritual post-eclipse para cerrar ciclos

Si quieres aprovechar el día para hacer una pausa, necesitas únicamente una hoja de papel, una pluma y unos minutos sin distracciones. Divide la hoja en dos columnas.

En la primera escribe: “Esto ya no quiero llevar conmigo.”

Anota entre tres y cinco cosas concretas: un hábito, una preocupación, una dinámica, una expectativa o incluso una idea sobre ti misma que ya no representa quién quieres ser.

Después, en la segunda columna escribe: “Esto sí quiero construir.”

La clave está en no escribir solamente deseos. En lugar de “quiero tener más éxito”, puedes escribir “quiero dedicar dos horas a la semana a desarrollar este proyecto”. En vez de “quiero estar más tranquila”, puedes convertirlo en “quiero dejar de revisar el teléfono durante la última hora antes de dormir”.

La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el ejercicio: pasas de una intención abstracta a una decisión que puedes llevar a la práctica.

El ritual de limpieza: primero haz espacio

Una de las prácticas más populares después de los eclipses dentro de los círculos espirituales es la limpieza. Puede hacerse de manera completamente simbólica y sin recurrir a elementos especiales.

Elige un espacio pequeño de tu casa: tu mesa de noche, un cajón, el escritorio o el armario. Durante 15 minutos, retira aquello que ya no utilizas, organiza lo que está fuera de lugar y deja únicamente lo que realmente necesitas. La idea no es que ordenar una habitación “cambie tu energía” de manera demostrable, sino utilizar el acto físico de hacer espacio como representación de un cierre.

Esta práctica también coincide con una de las recomendaciones habituales dentro de los rituales contemporáneos de eclipse: limpieza del espacio y prácticas de grounding para acompañar periodos de transición.

Escribe una carta a la versión de ti que estás dejando atrás

Este puede ser el ejercicio más poderoso del ritual.

Escribe una carta breve comenzando con: “Gracias por haberme traído hasta aquí.”

Después explica qué aprendiste de esa etapa, qué ya no necesitas repetir y qué estás dispuesta a dejar atrás. No hace falta quemarla ni realizar ningún procedimiento especial. Puedes guardarla, romperla o simplemente desecharla después de leerla.

Lo importante es que el ejercicio tenga una estructura: reconocer, agradecer, soltar y elegir.

Dentro de las prácticas astrológicas vinculadas con los eclipses, escribir sobre lo que se quiere liberar y sobre la identidad que comienza a emerger es una de las formas más habituales de trabajo introspectivo.

Ritual de agua para soltar lo que ya no necesitas

El agua aparece con frecuencia en rituales de limpieza porque funciona como un símbolo universal de renovación.

Puedes hacerlo de una manera sencilla: toma un baño o una ducha con calma y, antes de entrar, piensa en una sola cosa que quieras dejar atrás.

No necesitas añadir hierbas, cristales o ingredientes especiales. Mientras te duchas, utiliza la frase: “Dejo ir lo que ya cumplió su función.”

Después, cambia el enfoque hacia aquello que sí quieres conservar: “Hago espacio para lo que quiero construir.”

La práctica es simbólica, no un método comprobado para eliminar energías negativas. Su valor está en crear un momento deliberado de pausa y reflexión.

El ritual de las tres intenciones

Después de un eclipse solar y una Luna nueva, las prácticas astrológicas suelen enfocarse en los nuevos comienzos. Pero hay una diferencia importante entre hacer una lista interminable de deseos y establecer intenciones que realmente puedas sostener.

Escribe únicamente tres: Una intención para ti.Puede estar relacionada con tu identidad, autoestima, creatividad o bienestar.

Una intención para tus relaciones.Puede referirse a establecer límites, comunicarte mejor o fortalecer un vínculo. Una intención para tu vida profesional.Puede ser aprender algo nuevo, terminar un proyecto o tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo.

Después de cada intención, escribe una acción que puedas realizar en los próximos siete días.

Ese último paso es el que convierte el ritual en algo más útil que una simple lista de deseos.

¿Qué hacer hoy si quieres aprovechar la energía del eclipse?

La astrología del 13 de agosto pone énfasis en una energía más práctica: la Luna se mueve de Leo hacia Virgo, un tránsito que los astrólogos interpretan como un cambio desde la expresión y la creatividad hacia el orden, los detalles y la productividad.

Por eso, hoy no necesitas hacer un ritual elaborado.

Puedes:

ordenar un espacio que llevas semanas posponiendo;

terminar una tarea pendiente;

escribir lo que quieres dejar atrás;

establecer tres prioridades para las próximas semanas;

revisar tus hábitos;

cancelar un compromiso que ya no tiene sentido;

comenzar una rutina que llevas tiempo queriendo incorporar;

escribir una intención y acompañarla de una acción concreta.



La idea es pasar de “quiero que algo cambie” a “esto es lo que voy a hacer diferente”.

Cuando uno no está bien, no puede estar bien para los demás, por eso es importante meditar. Getty Images

¿Es mejor manifestar después del eclipse o esperar?

Algunas prácticas contemporáneas consideran el eclipse solar y la Luna nueva un momento adecuado para formular intenciones y visualizar nuevos comienzos. Otras recomiendan esperar, observar y no intentar forzar resultados inmediatamente después del eclipse.

Por eso, si quieres seguir una aproximación más prudente, hoy puede ser mejor un día de observación que de grandes decisiones.

En lugar de escribir 20 cosas que quieres manifestar, identifica qué ha cambiado en tu manera de pensar durante los últimos días. Pregúntate qué conversación estás evitando, qué hábito ya no te funciona o qué deseo lleva tiempo intentando llamar tu atención. No necesitas atribuirle esos cambios al eclipse para que el ejercicio tenga valor.

El journaling post-eclipse: 7 preguntas para cerrar y comenzar

Si prefieres una práctica sin velas, cristales ni baños rituales, toma una libreta y responde con honestidad:

¿Qué situación de mi vida siento que ya cumplió su ciclo? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre y no porque realmente lo quiera? ¿Qué versión de mí ya no quiero seguir interpretando? ¿Qué deseo me da miedo reconocer en voz alta? ¿Qué necesito ordenar para sentir que avanzo? ¿Qué límite necesito establecer? ¿Qué acción concreta puedo realizar esta semana para acercarme a la vida que quiero?

No hace falta responderlas todas de una vez. Incluso una sola respuesta puede ser suficiente para comenzar.

Lo que viene después del eclipse

El eclipse del 12 de agosto no significa que, de manera literal, todos debamos cerrar una relación, cambiar de trabajo o comenzar una nueva vida. La astronomía no atribuye ese tipo de efectos a los eclipses y la astrología tampoco puede predecirlos científicamente.

Lo que sí puede hacer un ritual es ofrecer una estructura para detenernos, no intentar adivinar qué va a pasar, sino decidir qué quieres hacer con lo que ya sabes.