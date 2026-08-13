La decisión académica del conde de Wessex que sorprende a Buckingham: será el primer Windsor en hacerlo

La vida del conde de Wessex está a punto de entrar en una nueva etapa y, esta vez, lejos de los tradicionales caminos académicos asociados con la familia real británica. James, hijo menor del príncipe Eduardo y la duquesa de Edimburgo, ya conoce cuál será su próximo destino después de recibir los resultados que necesitaba para acceder a la universidad.

El Palacio de Buckingham confirmó que el joven de 18 años estudiará Gestión de Terrenos y Propiedades Rurales en la Royal Agricultural University, en Cirencester. La elección convierte a James en el primer miembro de la familia real británica en cursar estudios en esta institución.

¿Qué estudiará James, conde de Wessex?

El programa elegido por James está orientado a la gestión de terrenos, propiedades y negocios vinculados con el entorno rural. Sus posibles salidas profesionales incluyen áreas como la gestión de propiedades, la consultoría, los negocios rurales y el sector inmobiliario relacionado con el campo.

La elección resulta especialmente interesante por el vínculo que la familia real británica mantiene históricamente con sus propiedades rurales. El patrimonio de la Corona y de distintos miembros de la familia incluye extensas fincas y residencias en el campo, por lo que la formación de James podría darle conocimientos directamente relacionados con uno de los ámbitos tradicionales de la institución.

Sin embargo, no debe interpretarse su elección como una preparación específica para asumir una función dentro de la Casa Real. Buckingham únicamente ha confirmado sus planes académicos y no ha señalado que sus estudios respondan a una futura responsabilidad oficial.

James, conde de Wessex, aparece junto a su padre, el príncipe Eduardo, durante un acto público de la familia real británica. Getty Images

James será el primer Windsor en estudiar en esta universidad

La Royal Agricultural University, ubicada en Cirencester, tiene una relación previa con figuras vinculadas a la realeza. El capitán Mark Phillips, primer esposo de la princesa Ana, también se formó allí. Entre sus antiguos alumnos figuran además miembros de otras familias reales europeas.

Aun así, James será el primer miembro de la familia real británica en estudiar formalmente en esta universidad. La institución se encuentra, además, cerca de Gatcombe Park, la residencia de la princesa Ana en Gloucestershire. La decisión rompe con la imagen más habitual de los Windsor universitarios, cuyos estudios han estado vinculados con instituciones como St Andrews, Cambridge u Oxford o, en el caso de algunos miembros de generaciones anteriores, con formación militar y naval.

La decisión llega después de terminar sus estudios en Radley College

James recibió sus resultados de acceso a la universidad después de completar sus estudios en Radley College, un prestigioso internado situado en Oxfordshire. Buckingham confirmó que obtuvo las calificaciones necesarias para comenzar su nueva etapa académica.

A diferencia de algunos jóvenes que optan por tomarse un año antes de comenzar la universidad, el conde de Wessex iniciará sus estudios directamente. El Palacio confirmó que no tendrá un año sabático antes de incorporarse a la Royal Agricultural University. La decisión tiene, además, un pequeño paralelismo familiar.

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James sigue los pasos de Lady Louise Windsor

Su hermana mayor, Lady Louise Windsor, también comenzó directamente la universidad después de recibir sus resultados en 2022. Louise estudió en la Universidad de St Andrews, en Escocia, y terminó recientemente su formación universitaria. Tras su graduación, ha decidido tomarse ahora un año sabático.

James y Louise han seguido una trayectoria relativamente discreta dentro de la familia real. Aunque ambos son hijos de un miembro de la familia del rey Carlos III, sus padres han mantenido para ellos una educación alejada, en buena medida, del foco institucional que acompaña a otros Windsor de su generación.

El conde de Wessex también ha tenido un verano poco convencional

La elección de James llega después de un verano en el que el joven ha tenido una experiencia laboral bastante alejada de los compromisos habituales de la realeza.

A principios de agosto trascendió que está trabajando temporalmente en la finca de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, donde se ha incorporado como trabajador agrícola. El joven Windsor incluso ha sido visto conduciendo tractores y colaborando en las labores de la explotación.

Ese trabajo de verano hace todavía más significativa su elección universitaria, antes de comenzar una carrera centrada en la gestión rural y de propiedades, el joven Windsor está teniendo contacto directo con el trabajo cotidiano de una explotación agrícola.

No obstante, se trata de una experiencia laboral de verano y no de un anuncio sobre su futuro profesional dentro de la familia real.

James, Viscount Severn, posa junto a su padre, el príncipe Eduardo; su hermana, Lady Louise Windsor, y su madre, Sophie, condesa de Wessex, durante una visita al Wild Place Project del Bristol Zoo, en Bristol, Inglaterra, en julio de 2019. Getty Images

Una nueva etapa para el hijo del príncipe Eduardo

James ha comenzado a asumir mayor visibilidad pública conforme se acerca a la edad adulta. En junio realizó una aparición sorpresa en Royal Ascot, donde sustituyó a su padre, el príncipe Eduardo. También acudió a la boda de Harriet y Peter Phillips y al servicio religioso de Pascua en la capilla de San Jorge, en Windsor.

Su entrada a la universidad marcará ahora un nuevo capítulo en una trayectoria que, hasta el momento, se ha desarrollado con un perfil mucho más discreto que el de otros jóvenes Windsor.

Con una carrera enfocada en el campo, las propiedades y los negocios rurales, James ha elegido además una especialidad que conecta de manera particular con el universo que rodea a la monarquía británica, pero que hasta ahora ningún miembro de la familia real había estudiado en esa institución.