Marius Borg seguirá detenido: la Justicia rechaza el recurso del hijo de Mette-Marit

La situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, vuelve a complicarse. El Tribunal de Distrito de Oslo decidió prolongar durante cuatro semanas más su arresto domiciliario con vigilancia electrónica, después de rechazar la petición de su defensa para modificar las condiciones de su control.

La decisión significa que Marius Borg continuará bajo supervisión en Skaugum, la residencia de la familia, al menos hasta el próximo 7 de septiembre. Aunque ya no se encuentra en una prisión convencional, las autoridades mantienen restricciones importantes sobre sus movimientos.

¿Por qué Marius Borg seguirá detenido?

El tribunal consideró que todavía existe un riesgo de reincidencia y que el periodo que ha pasado bajo arresto domiciliario no es suficiente para evaluar su comportamiento fuera de prisión. Por este motivo, rechazó la solicitud para permitirle una mayor libertad mediante otro dispositivo de control.

Durante este periodo, Marius puede abandonar la residencia únicamente por motivos determinados, entre ellos trabajo, estudios, atención médica o visitas relacionadas con su salud. Además, debe cumplir con controles periódicos establecidos por las autoridades.

La medida llega después de que el hijo de Mette-Marit fuera condenado en junio a cuatro años de prisión. El Tribunal de Oslo lo declaró culpable de 34 de los cargos que fueron examinados durante el proceso, entre ellos dos delitos de violación y maltrato a una expareja. Marius ha negado los cargos más graves y su defensa presentó un recurso contra la condena.

El recurso presentado por el hijo de Mette-Marit fue rechazado y, por ahora, deberá continuar detenido bajo las medidas establecidas por la Justicia. Getty Images

La situación de Marius Borg mientras espera la apelación

Aunque existe una condena, el proceso todavía no ha terminado. La apelación de Marius Borg está pendiente, por lo que su situación jurídica continúa siendo objeto de revisión. La resolución sobre su arresto domiciliario es independiente de ese recurso contra la sentencia.

Por ahora, el hijo de Mette-Marit tendrá que permanecer en Skaugum bajo vigilancia electrónica. La nueva decisión judicial mantiene así la atención sobre uno de los casos que más ha impactado a la familia real noruega en los últimos años.

Para Marius, su libertad seguirá estando limitada durante al menos cuatro semanas más, mientras avanza el proceso de apelación y las autoridades continúan evaluando su situación.