La atrevida petición que Meghan Markle le hizo a la reina Isabel y fue rechazada tajantemente

Recientemente, a más de cuatro años de la separación del príncipe Harry y Meghan Markle del reino británico, el medio Express reveló una de las peticiones más atrevidas que la duquesa de Sussex le hizo a la fallecida reina Isabel II tras su boda con el hijo menor de Carlos III.

De acuerdo con el medio citado, al adscribirse al reino, Meghan tenía grandes expectativas respecto al trato que podría recibir por parte de otros miembros de la realeza, por lo que no dudó en solicitarle a la reina Isabel una residencia dentro del Castillo de Windsor, algo a lo que la monarca se negó tajantemente, aunque no dejó sin respuesta a la ex actriz, ya que a cambio le ofreció otra acogedora residencia.

Según menciona el medio citado, de la manera más educada posible, Isabel II respondió a los duques de Sussex que lo mejor sería que vivieran en Frogmore Cottage, la cual por mucho tiempo fue considerada como la favorita de Su Majestad.

La reina Isabel II tuvo varios gestos de amabilidad con Meghan Markle tras su boda con el príncipe Harry Getty Images

¿Cuál fue la reacción de Meghan Markle al negarse su petición de vivir en Windsor?

A pesar de no haber sido complacida en su petición inicial, Meghan aceptó el amable gesto de la reina Isabel, por lo que ella y Harry al poco tiempo se trasladaron a la residencia, en donde vivieron hasta 2020, año en el que se mudaron a Montecito, California, en Estados Unidos.

Al respecto, el autor real Hugo Vickers le dijo a The Times : “Hay habitaciones y suites vacías en los apartamentos privados que los Sussex pueden haber tenido en la mira, o tal vez algunas antiguas habitaciones en los terrenos del castillo reconvertidas en otras cosas. Pero puedo ver que podría no ser del todo apropiado tener una familia joven viviendo allí", justificando una de las razones por las cuales Isabel II se negó a ceder ante el requerimiento de la esposa de su nieto.

¿Cómo es Frogmore Cottage la residencia que Isabel II regaló a Meghan Markle y al príncipe Harry?

Frogmore Cottage es una casa histórica de grado II en la finca Frogmore, que forma parte de Home Park en Windsor, Inglaterra. La casa de campo fue descrita por la revista House & Garden como una casa de 5.089 pies cuadrados, de cuatro dormitorios y guardería y cuatro baños en 2020.

Así luce Frogmore Cottage por fuera. Getty Images

Sobre la propiedad, la experta real Katie Nicholl escribió en su libro “The New Royals” que Lady Elizabeth Anson, quien era prima hermana de Isabel II y murió en 2020, habló sobre lo “importante” que era Frogmore para la difunta reina.

Ella dijo: “La cabaña era un gran acontecimiento. La entrada de la Reina a los jardines está justo al lado de su cabaña”.

Frogmore Cottage fue el hogar de los duques de Sussex hasta 2020. Getty Images

“Es básicamente su patio trasero, su soledad y su privacidad. Ella renunció a eso al regalarle a Harry y Meghan Frogmore Cottage.

“Todos pensamos que fue un gran gesto de su parte. Ella dijo: ‘Espero que lo respeten’”, sentenció en su momento sobre la mudanza de Meghan Markle y el príncipe Harry.