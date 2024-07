Tras anunciar su divorcio, la princesa de Dubái compartió una tierna foto con su hija

La princesa de Dubái, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se ha convertido de nuevo en noticia luego de hacer una tierna publicación de una fotografía junto a su hija, la cual se da luego de haber anunciado su divorcio de manera muy peculiar a través de redes sociales.

Recordemos que el pasado 17 de julio los usuarios se conmocionaron al entrar a sus páginas de inicio y ser testigos del mensaje publicado por la princesa en el que daba a conocer su deseo de divorciarse de su esposo, el jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

Mientras que esta semana, el 21 de julio, la royal ha decidido postear una imagen de ella junto a su hija de dos meses de edad, y en la misma se ve a la princesa cargando en brazos a su bebé mientras juntas miraban el retrato de un caballo blanco.

La también jequesa se casó con el jeque Mana bin Mohammed en mayo del año pasado y al mes siguiente, en junio, celebraron una recepción por su enlace matrimonial según lo que informó Grazia. En tanto que la pareja dio la bienvenida a su primera hija, una niña, en mayo de 2024.

Así fue como la princesa de Dubái anunció su deseo de divorciarse

Con un peculiar mensaje en Instagram, la princesa dio a conocer que deseaba separarse de su esposo. “Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti”, añadió Sheikha Mahra, de 30 años, aparentemente haciendo referencia a la práctica islámica conocida como triple talaq, que permite a los maridos divorciarse de sus esposas diciendo “me divorcio de ti” tres veces, según la BBC. “Cuídate. -Tu ex mujer”, concluyó su post.

La princesa de Dubái dirigió un polémico mensaje a su esposo @hhshmahra

Previo a esta publicación, ya se habían vislumbrado las primeras pistas sobre su separación con el jeque, ya que el pasado 4 de junio, compartió en su perfil una foto de ella abrazando a su pequeña hija, la cual acompañó con el texto “solo nosotras dos”.

Por otro lado, además de ser hija del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Sheikha Mahra es jequesa e influencer en redes sociales, donde actualmente acumula más de 700 mil seguidores.

También, suele compartir aspectos de su lujoso estilo de vida, al lado de sus seres más cercanos, y es asidua a publicar contenido relacionado con su afición a los caballos y más recientemente del crecimiento de su hija.