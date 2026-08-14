Dua Lipa confirma el regreso de los bolsos XL con un diseño gigante que ya es tendencia

Dua Lipa volvió a mostrar que un aeropuerto también puede convertirse en una pasarela, la cantante fue fotografiada recientemente en el aeropuerto JFK de Nueva York con un bolso XL de Chanel que prácticamente desafía la idea tradicional de lo que debería ser un equipaje de mano.

El accesorio pertenece a la colección Chanel Crucero 2027, presentada por Matthieu Blazy en Biarritz en abril, y recupera una de las tendencias más llamativas de la moda actual: los bolsos de proporciones exageradas.

Dua Lipa lleva el bolso XL que vuelve a poner los accesorios gigantes de moda

El bolso que eligió Dua Lipa es una enorme tote de rafia con rayas en azul marino, blanco y rojo, asas de piel negra y el característico logotipo de Chanel en tamaño XL.

En la pasarela, la pieza apareció como parte de una propuesta inspirada en la Riviera francesa y el universo vacacional de la maison. Dua, en cambio, la llevó al terreno urbano y la convirtió literalmente en su bolso de viaje.

La elección no parece casual. Después de varias temporadas dominadas por bolsos mini, baguettes y diseños compactos, las proporciones comienzan a crecer nuevamente. El accesorio deja de ser un complemento discreto y se convierte en uno de los elementos principales del look.

El bolso XL de Chanel que Dua Lipa llevó recientemente confirma el regreso de los accesorios de proporciones extragrandes como una de las tendencias de moda de 2026. La imagen fue tomada del Instagram oficial de Chanel. Instagram @chanelofficial

¿Cómo llevó Dua Lipa el bolso gigante de Chanel?

La cantante evitó construir un look excesivamente elaborado alrededor de la pieza. Lo combinó con jeans rectos de tiro bajo y bajo deshilachado, un suéter de rayas estilo marinero, botas negras de tacón y gafas de sol angulares.

El resultado tiene una estética relajada, pero con suficientes elementos de moda para que el bolso sea el verdadero protagonista.

La fórmula también explica por qué los bolsos XL están recuperando atractivo: funcionan especialmente bien cuando el resto del estilismo mantiene líneas sencillas. En lugar de competir con la dimensión del accesorio, Dua lo deja ocupar todo el espacio visual.

¿Los bolsos XL son tendencia en 2026?

El regreso de los bolsos grandes forma parte de un movimiento más amplio hacia accesorios que recuperan volumen y funcionalidad.

Durante los últimos años, el bolso mini había ocupado buena parte de la conversación de moda, impulsado por diseños pequeños que privilegiaban la estética sobre la capacidad. Ahora la dirección comienza a cambiar: los bolsos vuelven a crecer y recuperan su función práctica sin renunciar al componente de lujo.

El look de Dua Lipa resulta especialmente significativo porque lleva esta tendencia al extremo. Su bolso no solo es grande: está diseñado para llamar la atención desde lejos.

Dua Lipa durante un evento de Chanel en París, donde lució un estilismo completamente negro con abrigo largo, detalles de terciopelo y un bolso de la firma. Getty Images

Cómo llevar un bolso XL sin que se robe todo el look

La mejor manera de incorporar un bolso de grandes dimensiones al armario no es necesariamente combinarlo con un estilismo igualmente llamativo. Una de las fórmulas más actuales consiste en llevarlo con jeans y prendas básicas, como hizo Dua Lipa. El contraste permite que el bolso funcione como pieza statement sin que el conjunto se vea excesivo.

Pantalones de pierna ancha, la proporción funciona especialmente bien porque el volumen del pantalón equilibra visualmente el tamaño del bolso, las faldas midi de silueta limpia permite que el accesorio aporte el elemento inesperado, con trajes sastre, un bolso XL puede quitarle rigidez a un conjunto de oficina y hacerlo más contemporáneo, con vestidos minimalistas, cuanto más sencillo sea el vestido, mayor protagonismo puede tener el bolso y con looks monocromáticos, vestir de un solo color permite que un bolso estampado o de rafia se convierta en el punto focal.

Del bolso mini al bolso XXL: el cambio de proporciones que domina la moda

La moda funciona por ciclos y los accesorios no son la excepción. Después de años en los que llevar un bolso diminuto era prácticamente una declaración de estilo, las grandes dimensiones vuelven a tener presencia. Pero el regreso del bolso XL en 2026 no significa necesariamente volver a los modelos enormes de principios de los 2000. La nueva versión es más sofisticada: aparecen materiales de lujo, construcciones estructuradas, acabados artesanales y propuestas que mezclan funcionalidad con diseño.

Chanel lo lleva al terreno vacacional con rafia y rayas marineras; otras firmas están explorando diferentes maneras de recuperar el volumen sin perder sofisticación. Dua Lipa, mientras tanto, ya dejó claro cómo llevarlo, hacer que un accesorio enorme parezca la parte más natural del look. Y si el bolso además puede cargar con todo lo necesario para un viaje, mucho mejor.