Kate Middleton y el príncipe William desafían una regla real que podría poner en riesgo la sucesión

La princesa de Gales y el heredero al trono británico han mantenido una práctica familiar que durante generaciones estuvo condicionada por un estricto protocolo de seguridad. Ahora, la edad del príncipe George vuelve a poner esta tradición bajo los reflectores.

Kate Middleton y el príncipe William podrían estar desafiando una de las antiguas reglas de viaje de la familia real británica, la que recomienda que los miembros que ocupan posiciones consecutivas en la línea de sucesión no viajen juntos en el mismo avión.

La norma volvió a cobrar relevancia desde que el príncipe George cumplió 12 años, una edad que históricamente marcaba un cambio importante en los viajes de los herederos. Sin embargo, la familia del príncipe y la princesa de Gales ha seguido una dinámica mucho más flexible que la de generaciones anteriores.

¿Cuál es la regla real que Kate Middleton y William desafían?

Durante décadas existió una práctica dentro de la monarquía británica destinada a proteger la continuidad de la Corona, los herederos directos debían evitar viajar juntos para impedir que un accidente pudiera afectar simultáneamente a varios integrantes de la línea de sucesión.

No se trata, de una ley ni de una prohibición absoluta establecida por la Constitución británica. Es un protocolo tradicional de seguridad que puede modificarse con autorización del monarca.

Un ejemplo histórico lo explicó Graham Laurie, antiguo piloto del rey Carlos III, quien recordó que cuando el príncipe William tenía menos de 12 años llegó a viajar junto a su padre, el entonces príncipe Carlos, y otros miembros de la familia. Después de cumplir esa edad, William comenzó a viajar en un avión separado de su padre, salvo cuando existía un permiso especial de la reina Isabel II.

¿Por qué viajar juntos podría afectar la sucesión al trono?

La preocupación detrás de esta tradición es sencilla, reducir el riesgo de que un mismo accidente provoque la muerte de varios miembros clave de la familia real.

Actualmente, el príncipe William es el primero en la línea de sucesión después de su padre, el rey Carlos III. Le sigue su hijo mayor, el príncipe George, después aparecen la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Por eso, un viaje en el que William y George compartieran avión implicaría que dos de las personas más importantes para el futuro de la monarquía estarían expuestas al mismo riesgo. La situación se vuelve todavía más delicada cuando viajan los cinco integrantes de la familia: William, Kate, George, Charlotte y Louis.

Los instrumentos musicales que los hijos de Kate y William tocan Getty Images

El príncipe George cambió las reglas al cumplir 12 años

El cumpleaños número 12 de George, celebrado el 22 de julio de 2025, fue especialmente relevante porque coincidió con la edad en la que su padre comenzó a aplicar restricciones similares durante su infancia.

La tradición no significa que George tenga prohibido viajar con sus padres. De hecho, la familia real puede solicitar autorización para que los herederos vuelen juntos. Esta distinción es importante: no existe una regla que establezca que Kate y William estén infringiendo una norma legal al viajar con sus hijos. Se trata de un protocolo histórico que la familia puede adaptar dependiendo de las circunstancias.

Kate Middleton y William han priorizado a su familia

La manera en que los príncipes de Gales manejan este protocolo también refleja un cambio más amplio dentro de la monarquía.

William y Kate han intentado que George, Charlotte y Louis tengan una infancia relativamente normal pese a su posición dentro de la familia real. Esa filosofía ha llevado a la pareja a apartarse en determinadas ocasiones de algunas costumbres que fueron habituales durante generaciones anteriores. La diferencia resulta especialmente evidente al compararlos con la infancia de Carlos III, quien pasó largos periodos separado de sus padres mientras Isabel II realizaba giras oficiales por el extranjero.

Para William y Kate, mantener a sus hijos cerca parece tener un peso importante en sus decisiones familiares, incluso cuando estas chocan con algunas tradiciones de la Corona.

La familia de los príncipes de Gales se prepara para mudarse a su nuevo hogar. Getty Images

¿Kate Middleton y William seguirán viajando juntos?

La cuestión resulta especialmente relevante ahora que los príncipes de Gales tienen previstos nuevos compromisos internacionales.

La pareja podría viajar junta a India en noviembre de 2026 para los actos relacionados con el Earthshot Prize, aunque la participación de Kate todavía no ha sido confirmada oficialmente por el Palacio de Kensington. De concretarse, sería su primer viaje internacional conjunto desde que la princesa retomó progresivamente sus compromisos después de su diagnóstico de cáncer en 2024.

El viaje también pondría nuevamente sobre la mesa la cuestión de los desplazamientos de los herederos, especialmente ahora que George ya superó la edad que tradicionalmente marcaba la separación de vuelos entre generaciones.

Una tradición, no una prohibición

Aunque titulares sobre la “regla real” pueden hacer pensar que William y Kate están incumpliendo una norma obligatoria, la realidad es más matizada. La familia real británica no está legalmente obligada a separar a los herederos durante cada viaje. La práctica responde a una cuestión de seguridad y continuidad institucional, y el monarca puede autorizar excepciones. De hecho, la familia real ha flexibilizado estas costumbres con el paso de los años. Los viajes internacionales de William y Kate con sus hijos forman parte de una estrategia en la que la vida familiar tiene cada vez mayor peso dentro de la imagen pública de los futuros reyes.

El verdadero dilema para los príncipes de Gales no parece ser si están “rompiendo” una ley, sino hasta qué punto la monarquía del siglo XXI está dispuesta a modificar protocolos centenarios para adaptarlos a una familia que ha decidido permanecer mucho más unida que las generaciones anteriores.