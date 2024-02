¿El príncipe William está listo para reinar? Un experto da detalles sobre la posible abdicación de Carlos III

Carlos III, el hombre que esperó más de cinco décadas para ascender al trono de Inglaterra, ahora, a menos de un año de su coronación, podría estar a punto de abdicar, pues el diagnóstico de cáncer que enfrenta se ha convertido en una causa poderosa para que tome la decisión de dar un paso hacia el costado a favor de su hijo mayor, el príncipe William.

Sin embargo, tal y como han especulado varios expertos en realeza, como el biógrafo real Antonio Caprarica, el rey “hará todo lo posible para evitar la abdicación”, después de haber soportado la renuencia de su madre, la reina Isabel II, para cederle el trono.

La resistencia a abdicar de Carlos, heredada de su progenitora, va acompañada, además, de 68% de aprobación del cual goza el príncipe William por parte de una población que está lista y gustosa de verlo llegar al trono, según la encuestadora Gallup, pero… ¿esto podría influir en la decisión del monarca de 75 años?

El rey Carlos III enfrenta actualmente un tipo de cáncer, aunque no se tienen más detalles de la enfermedad (Getty Images)

¿Carlos III seguirá los pasos de Margarita II de Dinamarca y cederá el trono a su hijo mayor?

Antes de saberse que el rey Carlos padece de algún tipo de cáncer, el ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrel, ya había declarado ante The New York Post que el monarca del Reino Unido podría estar a punto de dar el mismo paso de la reina Margarita de Dinamarca, quien a sus 83 años de edad decidió abdicar antes de lo esperado en favor de su hijo Federico.

“No creo que quiera seguir siendo rey, cuando los coronados de Europa hayan descubierto que pueden entregar el poder a sus herederos, verlos convertirse en monarcas y disfrutar de ello”, matizó Burrel ante el tabloide, declaración que cada vez toma más relevancia.

Sin embargo, Antonio Caprarica, sostiene una opinión contraria “Desde la casa de Windsor no miran lo que hacen otras monarquías, y Carlos, con motivo de su coronación, quiso evitar inmediatamente la opción de abdicar prometiendo servir a la corona hasta sus últimas fuerzas”, declaró el experto ante la edición italiana de Vanity Fair.

El rey Carlos III podría aferrarse a su papel como rey, según los expertos Instagram @clarencehouse

¿El príncipe William está listo para asumir el papel de rey?

En la misma publicación citada, Caprarica precisa respecto al posible y cada vez más cercano el príncipe William al trono:

“ (William) está extremadamente preparado, siempre ha estudiado y estado preparado para este papel. Vemos que, aunque planeaba permanecer junto a su esposa Kate durante su convalecencia sin participar en compromisos públicos, tras el anuncio de la enfermedad de su padre ya está listo para regresar al campo.”

El príncipe William ha tomado algunas de las responsabilidades de su padre, mientras el monarca se recupera del cáncer Getty Images

“Siempre he sido de la misma opinión que The Guardian, que planteaba la hipótesis de una abdicación no inmediata, sino dentro de cuatro o cinco años. Por supuesto, si se viera obligado a dar este paso inmediatamente, después de esperar su turno durante setenta años, sería una verdadera burla del destino”, declaró el experto, matizando que el rey solo dará un paso al lado en caso de ser necesario.