La prensa británica revela cuál será el nuevo nombre del príncipe William cuando se convierta en rey

A partir de que el pasado 5 de febrero se reveló el diagnóstico de cáncer que enfrenta actualmente el rey Carlos III, la prensa internacional se ha centrado en dar cobertura a cada uno de los movimientos del monarca, pues en cualquier momento podría darse el anuncio de su abdicación y del ascenso al trono del príncipe William y su esposa Kate Middleton, quien pasaría a ostentar el título de reina consorte.

El hecho de que Carlos cediera la corona a su heredero, sólo confirmaría el planteamiento hecho hace unos días por el ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrel, quien aseguró ante The New York Post que el monarca podría pronto abandonar el trono, siguiendo el ejemplo de otros monarcas de Europa, como Margarita II de Dinamarca.

“No creo que quiera seguir siendo Rey, cuando los coronados de Europa hayan descubierto que pueden entregar el poder a sus herederos, verlos convertirse en monarcas y disfrutar de ello”, matizó Burrel ante el tabloide.

Experto revela cómo será el papel del príncipe William como rey

Después del anuncio de la enfermedad que actualmente enfrenta Carlos III, la prensa británica se ha adelantado a conjeturar los posibles escenarios ante el deceso del rey, siendo Roya Nikkhah, editor y locutor del ‘Sunday Times’, uno de los expertos más precisos al respecto.

“Será un monarca muy radical. La monarquía se verá muy diferente muy rápidamente. Cambiará mucho”, afirmó Nikkhah, agregando, además que existe la posibilidad de que la coronación de William no tenga nada que ver con la de su padre, ya que intentará alejarse de todo tipo de ostentaciones, al igual que su homónimo Federico X.

¿Cuál será el nuevo nombre del príncipe William al ser coronado?

El mismo editor ha agregado que al llegar al trono, el primogénito de Carlos III mantendrá, como su padre, el apelativo con el que todos los conocen, a pesar de que el protocolo permita a los monarcas cambiar completamente su designio de nacimiento.

“Será Guillermo V”, ha adelantado Roya Nikkha, con total seguridad.

¿Qué títulos ostentarán los royals británicos al fallecimiento de Carlos III?

Al morir el rey Carlos III se pondría en marcha la llamada “Operación Puente de Menai”, lo que contempla la ascensión inmediata de William al trono y el recorrido de la línea de sucesión al trono.

Así, George, el hijo mayor de William y Kate, pasaría a ser el príncipe heredero y su hermana, la princesa Charlotte pasaría a ostentar el codiciado título de “princesa de Gales”, el cual pertenece actualmente a Kate Middleton, quien se convertirá en reina consorte.

Por su parte, de sobrevivir Camilla Parker, ella pasaría a ostentar el título de “reina viuda” y no el de “reina madre” ya que ella no comparte descendencia con Carlos, ni es la madre de William, el futuro rey.