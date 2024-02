¿El rey Carlos III abdicará para dejarle el trono al príncipe Guillermo? Una sorpresiva revelación sale a la luz

El rey Carlos III podría considerar la abdicación del trono del Reino Unido, dando paso a su hijo, el príncipe Guillermo, y a Kate Middleton para liderar en los próximos años, según las revelaciones recientes del ex mayordomo de Lady Di, Paul Burrel, cercano a la difunta princesa Diana de Gales.

Burrel asegura que Carlos III y Camila Parker podrían retirarse del trono en los próximos 10 años, siguiendo el ejemplo de la reina Margarita de Dinamarca, quien recientemente abdicó a favor de su hijo, el actual rey de Dinamarca, Federico X.

“Tomará una página del libro del príncipe Felipe y dirá: ´Ya he hecho suficiente´”.

“Creo que eso ocurrirá en el Reino Unido. Creo que el rey y la reina le han dedicado a esta responsabilidad 10 años; considero que es un plan a 10 años”, sugirió Burrel en una charla con el New York Post.

El rey Carlos III, de 75 años, se está recuperando de una cirugía de próstata. (Getty Images)

Esta idea está fundamentada desde la perspectiva de las nuevas generaciones. A diferencia de Isabel II, quien estuvo en el trono alrededor de 70 años, es más probable que en Europa se acepte la idea de que abdicar sea una elección para los monarcas.

“(Isabel II) dedicó toda su vida a la monarquía, pero el rey sabrá exactamente qué hacer. Tomará una página del libro del príncipe Felipe y dirá: ´Ya he hecho suficiente´, y querrá hacer las cosas que él desea”, agregó Burrel.

Los 4 motivos por los que el rey Carlos III podría abdicar del trono

Las especulaciones sobre una posible abdicación del rey Carlos III en el Reino Unido no son nuevas. Desde la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, la posibilidad de esta decisión por parte de Carlos ha sido objeto de atención.

Kate Middleton tuvo una cirugía abdominal. GETTY IMAGES

En noviembre de 2023, el experto en la realeza Clive Irving afirmó a Express US que Carlos III asumió el trono como rey únicamente para experimentar el momento de gloria que siempre anheló, con una fecha límite más corta: tan solo en 2027.

Según su pronóstico, impreso en su libro The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy-Year Battle to Save the House of Windsor, estas serían las razones de la posible abdicación de Carlos III:



El príncipe Guillermo y Kate Middleton asumirán todo el protagonismo.

Él y la reina consorte Camilla podrían retirarse en paz a Balmoral.

Ceder el trono consolidaría la popularidad de Guillermo en la transición monárquica.

Progresivamente, su avanzada edad y salud frágil le impedirían gobernar de manera óptima.

Cabe recordar que actualmente, el rey Carlos III se está recuperando de una operación de próstata.

¿Cuál es el estado de salud del rey Carlos III?

La salud del rey Carlos III se encuentra estable. Un comunicado del Palacio de Buckingham informó que el monarca se encuentra “bien” después de su operación de próstata.

Al igual que Kate Middleton —quien también está delicada de salud—, tomarán unos días para recuperarse completamente.