Un experto en realeza reveló los 4 poderosos motivos por los que Carlos III abdicará pronto al trono

Isabel II se convirtió en reina a la corta edad de 25 años, cuando todavía era llamada “Princesa Lilibeth”, y, a pesar de las críticas de la prensa en el ocaso de su gestión, nunca desistió de su labor como monarca hasta que la muerte lo hizo inevitable.

Por el contrario, el mayor de los descendientes de la longeva reina, Carlos III, fue coronado ya en plena senectud, con 75 años de edad y habiendo recorrido todo intenso camino lleno de escándalos, durante el ejercicio de su principado, por lo que ahora los expertos en Casa Real señalan que estaría pronta su abdicación.

Por un lado, el reinado de Carlos llenó en pleno auge del movimiento antimonárquico europeo y por otro, se enfrenta a la extrema simpatía y aceptación con la que cuenta el matrimonio de su hijo mayor, el príncipe William, quien estaría pronto a asumir el mando del reino.

El rey Carlos III podría dejar pronto el trono, según un experto en realeza @theroyalfamily

Experto en realeza asegura conocer el momento exacto en el que Carlos III abdicará al trono

De acuerdo a las declaraciones dadas por Clive Irving, experto en asuntos de la realeza británica, a Express US, el actual rey de Inglaterra únicamente llegó al trono para vivir el momento de gloria como Rey que siempre había deseado, para luego entregarlo a la nueva generación encabezada por el Príncipe William y su esposa Kate Middleton.

El experto sostiene que Carlos únicamente está buscando apaciguar el revuelo causado por las declaraciones hechas en enero pasado por el ex príncipe Harry, a través de la publicación de sus memorias y después de haber concluido esa tarea, ahora sí, considerará propicio abandonar su labor como rey.

Igualmente, como fecha exacta del retiro del monarca, Irving señala al año 2027, periodo en el que Carlos III ya habría cumplido los 80 años, la cual señala es la edad que el royal habría previsto para su retiro.

Carlos III cedería el trono al príncipe William Instagram @clarencehouse

Las causas por las que Carlos III abdicaría, según Clive Irving

De acuerdo a lo planteado por el autor del libro The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy Year Battle to Save the House of Windsor, Carlos dimitirá a su labor, en aproximadamente 4 años, por estas 4 poderosas razones: