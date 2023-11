Todos los escándalos que han perseguido el reinado de Carlos III

La Familia Real británica nunca ha estado exenta de enfrentarse a problemáticos titulares en la prensa, lo cual muchas veces ha repercutido en el grado de aceptación que la población civil les ha brindado. Específicamente, en el caso de Carlos III, los medios nunca han dejado de acechar su perfil, ya que desde su nacimiento recayó en él el título de heredero, el cual hoy hace valer por medio de su labor como monarca.

Más allá de su relación con Diana y el escándalo que representó su matrimonio con Camilla Parker, hoy en día el reinado de Carlos acarrea toda una serie de diretes, a los cuales ha tenido que hacer frente con valentía, pero también con discreción, ya que las movilizaciones políticas en Inglaterra han hecho que la figura del reino se tambalee cada vez más.

Así que, aprovechando el motivo dado por el 75 aniversario del natalicio del primogénito de Isabel II, aquí en VANIDADES nos disponemos a presentarte una lista de los momentos más polémicos que ha protagonizado el rey, a menos de un año de haber asumido el trono.

El distanciamiento con Harry

Harry, duque de Sussex y Carlos III Getty Images

Uno de los escándalos más sonados durante el reinado de Carlos III ha sido el distanciamiento, cada vez más acrecentado, de su hijo menor, el ex príncipe Harry, quien junto con su esposa Meghan Markle no ha parado de dimitir en contra de los residentes del palacio de Buckingham, acusando a su padre de racista y de mal abuelo, al asegurar que ha hecho críticas al color de piel de su hijo Archie y no termina por aceptar a la protagonista de Suits por su origen.

Por las revelaciones en su biografía, ‘Spare’, y por sus actitudes, el pelirrojo hijo de Carlos ha dejado ver a todos que no piensa romper con su exilio, ni dejará de hacer más revelaciones acerca del reino, sino hasta que su padre se disculpe con Meghan y muestre una mayor disposición de acercamiento con sus nietos, los príncipes de Sussex.

Carlos III vs su hermano, Andrés de York

Rey Carlos III @theroyalfamily

También ha sido durante su corte tiempo de reinado que Carlos III ha tenido fuertes roces con su hermano menor, a quién, a principios de mayo, le informó sobre su intención de expulsarlo del Royal Lodge, el palacio de más de 30 habitaciones en el que vive junto a su ex esposa, Sarah Ferguson, desde hace 20 años, así como sus planes para recortar su asignación anual. Ante lo cual el duque de York mostró una actitud defensiva, pues no mostró intención de ceder ante los deseos del monarca, de acuerdo a los reportes dados por el diario The Sun.

Arrestos de los partidarios del movimiento “Not my king”

Aunque, los escándalos de Carlos III podrían venir desde el día de su coronación, cuando los partidarios del movimiento antimonárquico decidieron aparecer fuera de la abadía de Westminster para expresarse en contra del gobierno de la Familia y Real, exigiendo un régimen democrático, ante lo cual, según Europa Press, un líder del movimiento “Republic” y cinco simpatizantes sí fueron detenidos durante las protestas, ubicados por ser quienes durante el acto se encontraban usando megáfonos para organizar la revuelta.

Desafortunadamente para la gestión de Carlos III, se prevé que dicho movimiento sea su sombra, haciendo que los rumores sobre el fin de la monarquía no dejen de surgir.

Mientras tanto, solo le queda al monarca disfrutar del aniversario de su natalicio, en el cual cabe recalcar la ausencia de Harry y del cual se desprenderán otro tipo de historias familiares.