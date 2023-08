La razón por la que el rey Carlos III no felicitó públicamente a la princesa Lilibet en su cumpleaños

El año pasado, la princesa Lilibet celebró su cumpleaños con un picnic organizado en las inmediaciones de Frogmore, al que asistieron varios de sus parientes pertenecientes a la realeza, como los nietos de la princesa Ana: Mia Grace, Lena Elizabeth y Lucas Philip Tindall.

A pesar de lo magnánimo del primer aniversario de la hija de los duques de Sussex ,el evento no contó con la presencia de William, Kate y sus hijos, los pequeños príncipes de Gales; una variable que se repitió este año.

Tras la separación definitiva de Harry y Meghan del reino, el segundo festejo de cumpleaños de la princesa Lilibet se llevó a cabo en Montecito, California, a donde tampoco asistió ningún royal británico distinguido.

Después de dos años de su nacimiento, son pocos los retratos de Lilibet que los duques de Sussex han dado a conocer

Ni Carlos III, ni ningún miembro de la realeza felicitó públicamente a la pequeña Lilibet

A pesar de no haber asistido al gran picnic por el primer año de vida de la princesa Lilibet, el año pasado, William y Kate felicitaron a su sobrina por medio de un mensaje en Twitter. Sin embargo, este año ni siquiera se vio un sencillo gesto de parte de los royals de Gales con motivo de júbilo por el segundo cumpleaños de la primera hija de Harry.

Tampoco su abuelo, el rey Carlos III se pronunció al respecto y esto podría tratarse de una serie de reformas por las que actualmente atraviesa el Reino británico, tras la llegada de su nuevo monarca.

El cumpleaños de la pequeña Lilibet resultó justo el primero después de la fecha de coronación, por lo que sería el primer evento al que se le aplican las nuevas normas.

De acuerdo a las conjeturas señaladas por varios medios británicos, ya no se harán más felicitaciones a los miembros no trabajadores de la Corona, lo que aplica, no solo a los hijos de los duques de Sussex, sino también a Harry y Meghan, quienes han dimitido a sus obligaciones. Esto con el fin de reforzar la estructura central de la monarquía y evitar que la atención se disperse a personas que no ejercen ningún tipo de función oficial.

Algunos de los miembros a quienes se les seguirá expresando felicitaciones en nombre de la casa real de Windsor son: el príncipe William, la princesa Ana y a todos los duques de Edimburgo.