La relación entre Carlos III y el príncipe William, más unida que nunca

El alejamiento de los duques de Sussex del reino, demonimado “Megxit” ha sido señalado por el experto en realeza Christopher Andersen, como la causa de que la relación entre el monarca Carlos III y su heredero, el príncipe William, sea cada vez más cercana, pese a las diferencias que han tenido en el pasado.

En su título The King: The Life of King Charles III (2022) y en una declaración hecha al medio US Weekly, Andersen ha mencionado que la baja en la popularidad de la casa de Windsor y la crisis familiar interna, generada a partir de la separación de Harry, también ha propiciado que la alianza en contra del miembro disidente crezca.

“Fueron insultados por miembros de su propia familia. Para ellos fue un calvario y se unieron, se fueron con un vínculo más fuerte”, declaró el autor best seller , haciéndo explícito su argumento respecto a la nueva alianza padre-hijo

El príncipe William y el príncipe Carlos han sanado viejas heridas

Archivo/VANIDADES

¿Por qué se le denomina Megxit a la separación de Megahnn y Harry del reino?

La dimisión del segundo hijo del rey Carlos III y de su familia a sus privilegios reales se le denominó bajo el hashtag Megxit y se volvió tendencia por el ingenioso juego de palabras que representa.

El término resulta de una mezcla entre los términos Meghan y “exit”, que en inglés significa “salida”, y se acuñó después de que, en 2020, el príncipe Harry y su esposa, la duquesa de Sussex, anunciaron que abandonarían sus funciones como miembros principales de la familia real británica y comenzarían a trabajar hacia la independencia financiera.

Antes de su muerte, la reina Isabel II lamentó el innédito fenómeno y expresó que la Familia Real apoyaba la decisión, lo que actualmente ha desembocado, a pesar de la coordialidad anunciada, en interminables declaraciones de corte polémico entre los miembros de la Realeza y la inherente unión entre William y Carlos III.