Uñas blanco lechoso: la manicura elegante que Anne Hathaway acaba de convertir en tendencia

Las uñas blancas regresan una vez más al radar de belleza, pero esta vez no lo hacen con un acabado completamente opaco. Anne Hathaway acaba de llevar una versión más delicada y sofisticada, que luce como una manicura blanca translúcida, cremosa y ultrabrillante que su manicurista Tom Bachik bautizó como “Coconut Jelly Gloss”.

La actriz lució el diseño durante el estreno mundial de The End of Oak Street, celebrado el 9 de agosto de 2026 en California. El resultado combina la apariencia limpia de las llamadas milky nails con la textura visual de una manicura jelly: las uñas conservan cierta transparencia, pero tienen suficiente pigmento blanco para verse cremosas y pulidas.

Uñas blanco lechoso con acabado translúcido y efecto glossy, una de las versiones más sofisticadas de las manicuras naturales que dominan las tendencias de belleza de 2026. Getty Images

¿Qué son las uñas blanco lechoso que lleva Anne Hathaway?

A diferencia de una manicura blanca clásica, en la que el pigmento cubre completamente la uña, el blanco lechoso trabaja con capas ligeras que permiten conservar parte de la apariencia natural de la uña.

En el caso de Hathaway, el efecto se acerca todavía más a las “coconut milk nails”, una tendencia que ya había ganado presencia durante el verano de 2026. La diferencia está en el acabado: el diseño de la actriz incorpora un brillo húmedo y translúcido que hace que las uñas parezcan recién pulidas.

El resultado es una manicura minimalista, pero no plana. El blanco tiene ligeros subtonos cálidos y una cobertura modulable que evita el efecto demasiado rígido de un esmalte blanco puro.

Anne Hathaway durante el estreno mundial de The End of Oak Street en Warner Bros. Studios, en Burbank, California, el 9 de agosto de 2026. La actriz llevó la manicura “Coconut Jelly Gloss” Getty Images

El detalle que hace diferente a la manicura de Anne Hathaway

Tom Bachik utilizó Essie Nail Art Studio Jelly Gloss en el tono Arctic Jelly, un blanco translúcido que puede aplicarse en capas para aumentar la intensidad del color. La elección del esmalte es importante porque permite conseguir esa apariencia de “gelatina” brillante sin convertir la manicura en un blanco completamente opaco.La forma también es parte del resultado. Hathaway llevó las uñas cortas y cuadradas suaves, una silueta práctica que mantiene el aspecto pulido y contemporáneo de la manicura. Bachik ha señalado que las uñas cortas funcionan especialmente bien con este tipo de acabado porque permiten que el color y el brillo sean los protagonistas.

Cómo pedir las uñas blanco lechoso en el salón

Si quieres llevar esta manicura, no basta con pedir simplemente “uñas blancas”. Lo ideal es explicar que buscas un blanco lechoso translúcido, de cobertura media y con acabado ultrabrillante.

Puedes pedir: Uñas cortas con forma cuadrada suave, con una base blanca translúcida o blanco cálido, que te apliquen una o dos capas para mantener cierta transparencia en acabado jelly o efecto húmedo en top coat de alto brillo.

La clave está en evitar los blancos demasiado fríos o completamente opacos. Para conseguir el efecto de Hathaway, funcionan mejor tonos marfil, crema, vainilla o blanco leche, especialmente cuando tienen una fórmula semitransparente.

¿Por qué las uñas blanco lechoso siguen siendo tendencia?

La popularidad de esta manicura responde a una evolución clara de las uñas minimalistas. Después del auge de las glazed donut nails, las soap nails y las manicuras nude, el interés se ha desplazado hacia acabados que hacen que las uñas se vean cuidadas y luminosas sin parecer excesivamente producidas.

El blanco lechoso funciona precisamente por esa versatilidad: puede acompañar un vestido de noche, un traje de oficina o un look casual sin competir con la ropa. Además, el acabado semitransparente permite que el resultado se adapte mejor al tono natural de cada uña.

Las uñas blancas con efecto tornasol son un tipo de manicure muy elegante para las graduaciones Freepik

El blanco que también funciona para entrar al otoño

Aunque la manicura de Hathaway nació como un look de verano, su paleta tiene una ventaja frente a los blancos más brillantes: puede acompañar fácilmente la transición hacia los tonos de otoño.

Con prendas beige, chocolate, gris, negro o burdeos, el acabado cremoso mantiene la apariencia elegante sin sentirse demasiado veraniego. Es, en esencia, una actualización de las uñas blancas clásicas: menos rígida, más translúcida y con un brillo que hace que las manos se vean inmediatamente más pulidas.

La manicura de Anne Hathaway confirma que el blanco todavía tiene mucho que ofrecer: esta temporada se lleva menos perfecto y más luminoso, con ese acabado lechoso que convierte una manicura sencilla en un detalle de lujo silencioso.