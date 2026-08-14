La falda que reemplazará a los jeans este otoño 2026 y cómo llevarla para verte elegante

Los jeans no van a desaparecer del armario este otoño, pero sí tendrán competencia. La falda midi se está consolidando como una de las prendas más versátiles de la temporada y las pasarelas de 2026 han demostrado que puede ocupar el mismo lugar práctico que unos pantalones, funciona para la oficina, una comida, una salida nocturna e incluso para los looks más relajados.

La diferencia está en la manera de llevarla. Para otoño 2026, las faldas abandonan la idea de una silueta excesivamente formal y aparecen combinadas con prendas de punto, camisas, chaquetas estructuradas, zapatos planos y botas. El resultado es una estética más contemporánea, donde la elegancia depende de las proporciones y no de vestir demasiado arreglada.

La falda midi es la gran alternativa a los jeans en otoño 2026

La falda midi es la que llega aproximadamente a media pantorrilla, tiene una ventaja que los pantalones no siempre ofrecen, permite construir una silueta más larga y jugar con el volumen de la parte superior.

En 2026, las firmas han explorado distintas versiones, desde cortes en A hasta modelos de cuero, denim, estampados y acabados lenceros. Tory Burch y Victoria Beckham, por ejemplo, han llevado la falda hacia una interpretación más relajada, mientras que Saint Laurent ha apostado por versiones de cuero con una actitud mucho más contundente.

Para otoño, la clave será elegir una falda que tenga estructura o movimiento, dependiendo del efecto que quieras conseguir. Una silueta en A favorece una imagen pulida; una falda satinada aporta fluidez; mientras que una de cuero introduce una dosis más urbana.

Las faldas midi se reinventan para otoño 2026 con siluetas estructuradas y detalles utilitarios, combinadas con accesorios y colores contrastantes para actualizar el look. Getty Images

Cómo llevar una falda midi con suéter

Es una de las combinaciones más fáciles para el otoño y también una de las que mejor funcionan para el día a día.

La fórmula consiste en equilibrar una falda de volumen medio con un suéter ligeramente amplio. Si la falda tiene mucho movimiento, conviene que el tejido de punto no sea excesivamente largo: llevarlo parcialmente dentro de la cintura ayuda a definirla y evita que la silueta se pierda.

Para un resultado más sofisticado, apuesta por tonos cercanos entre sí: chocolate con camel, gris con negro, marfil con beige o burdeos con café. Los zapatos también cambian completamente el resultado. Las bailarinas generan una imagen más delicada, mientras que los mocasines aportan estructura. Para los meses más fríos, unas botas altas crean una línea continua debajo de la falda.

La falda midi de cuero se combina con un suéter de punto para crear un look de otoño sofisticado, equilibrando la textura estructurada de la falda con el volumen y la suavidad del tejido. Getty Images

Falda midi y camisa: el look elegante que no necesita esfuerzo

Si buscas una combinación que funcione para la oficina, una reunión o una comida, la camisa sigue siendo una de las mejores compañeras de la falda midi.

Una camisa blanca con una falda de cuero, por ejemplo, consigue un contraste especialmente actual, la parte superior aporta pulcritud y la textura de la falda introduce carácter. Esta combinación también ha aparecido en las propuestas de 2026 de firmas como Saint Laurent y Ermanno Scervino.

La camisa no tiene que llevarse perfectamente fajada. Una versión ligeramente abierta en el cuello o con las mangas remangadas hace que el conjunto se sienta menos corporativo.

Una falda midi negra puede llevarse con una polo blanca y accesorios en contraste para conseguir un look elegante, moderno y fácil de adaptar al otoño 2026. Getty Images

La falda midi de cuero será una de las más elegantes del otoño

Entre las versiones que vale la pena considerar, la falda midi de cuero tiene una posición especialmente fuerte para la temporada.

Su ventaja está en que puede cambiar completamente dependiendo de las prendas que la acompañen. Con una camisa blanca y zapatos de tacón resulta sofisticada; con un suéter de punto y mocasines adquiere un aire más relajado; con una camiseta y una chamarra corta se convierte en un look mucho más urbano.

Para evitar que el resultado se vea demasiado pesado, conviene combinarla con tejidos suaves y mantener el resto del conjunto relativamente limpio.

La falda midi de cuero marrón se actualiza para otoño 2026 con una polo estampada y accesorios en tonos coordinados, una combinación que equilibra sofisticación y estilo relajado. Getty Images

La falda de mezclilla también cambia para otoño 2026

Si abandonar los jeans por completo no te convence, la falda de mezclilla es el punto intermedio.

Durante 2026, el denim ha pasado de las minifaldas a modelos midi y largos, con cortes más sofisticados y menos asociados a la estética Y2K. British Vogue también ha señalado el regreso de las faldas de mezclilla en distintas versiones, desde las midi hasta las largas, combinadas con prendas de sastrería, camisetas y botas.

Para otoño, una falda de mezclilla larga o midi puede funcionar con una camisa masculina, un cinturón de piel y botas. El resultado conserva la comodidad del denim, pero tiene una apariencia mucho más intencional que unos jeans.

Cómo llevar una falda midi si eres petite

El largo midi puede parecer complicado para las mujeres de menor estatura, pero el problema no está en la falda sino en las proporciones.

Una cintura bien definida ayuda a alargar visualmente las piernas. También funciona elegir zapatos que dejen visible el empeine o botas que continúen la línea de la pierna.

Otra estrategia consiste en evitar que la parte superior termine justo en la zona más ancha de la cadera. Un suéter corto, una chamarra a la cintura o una camisa ligeramente fajada pueden crear una silueta mucho más equilibrada.

Descubre cómo combinar tenis con faldas, vestidos y trajes de la manera más chic Getty Images

Cómo llevar la falda midi para verte más estilizada

No necesitas una falda extremadamente ajustada para conseguir una silueta estilizada. De hecho, las versiones ligeramente estructuradas pueden resultar más favorecedoras.

Una buena fórmula es falda midi de cintura marcada + top más ajustado + tercera pieza estructurada. Puede ser un blazer, una chamarra corta o un abrigo largo.

También ayuda mantener una continuidad cromática entre las prendas. Un look monocromático en negro, chocolate, gris o beige genera una línea visual más limpia y permite que la textura de la falda sea la protagonista.

Los zapatos que mejor funcionan con una falda midi

El calzado determina buena parte de la personalidad del conjunto.

Bailarinas: aportan un aire femenino y funcionan especialmente bien con faldas fluidas.

Mocasines: son ideales para oficina y para looks de inspiración masculina.

Botas altas: una de las mejores opciones para otoño porque cubren la pierna y funcionan especialmente bien con faldas midi.

Botines: equilibran las faldas más voluminosas y funcionan con modelos de cuero o denim.

Zapatos de tacón: llevan la falda hacia un terreno más sofisticado, pero no son necesarios para que el look se vea elegante.

La tendencia actual es la muestra de que la falda midi no necesita convertirse en una prenda demasiado formal para funcionar. Su verdadero atractivo para otoño 2026 está precisamente en su capacidad de moverse entre diferentes estilos, puede ser minimalista, romántica, urbana o sofisticada dependiendo de las prendas que la acompañen. Y quizá ahí está su mayor ventaja frente a los jeans, una misma falda puede construir muchos looks sin perder su identidad.