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Wimbledon 2026: Romeo Beckham y Kim Turnball deslumbran en el torneo de tenis más antiguo del mundo

Con su aparición en el torneo, Romeo Beckham y Kim Turnbull confirmaron que siguen siendo una de las parejas más observadas del momento.

Junio 29, 2026 • 
Karen Luna
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 1

Wimbledon 2026: Romeo Beckham y Kim Turnball deslumbran en el torneo de tenis más antiguo del mundo.

Getty Images

El primer día de Wimbledon 2026 no solo estuvo marcado por el mejor tenis sobre césped, también reunió a una larga lista de celebridades que hicieron del All England Club el escenario perfecto para presumir estilo. Entre las apariciones más comentadas destacó la de Romeo Beckham y Kim Turnbull, quienes acapararon todas las miradas durante su paso por el torneo más antiguo y prestigioso del mundo.

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Con un look elegante y relajado, la pareja asistió a la jornada inaugural del campeonato, convirtiéndose rápidamente en uno de los dúos más fotografiados entre los invitados VIP. Como ya es tradición, Wimbledon volvió a demostrar que es mucho más que un evento deportivo: también es una cita imprescindible para la moda y las celebridades.

Romeo Beckham y Kim Turnbull acaparan las miradas en Wimbledon 2026

Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham, llegó acompañado de Kim Turnbull para disfrutar de los encuentros del primer día del campeonato.

Ambos apostaron por estilismos sofisticados y acordes con el tradicional código de elegancia que suele verse en las gradas del All England Club. Romeo lució un conjunto de inspiración clásica, mientras que Kim eligió un look refinado y perfecto para una jornada de verano en Londres.

Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos destacaron la complicidad de la pareja y su impecable sentido de la moda.

Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 1

Con su aparición en el torneo, Romeo Beckham y Kim Turnbull confirmaron que siguen siendo una de las parejas más observadas del momento.

Getty Images

Wimbledon, el torneo donde el deporte y el estilo siempre se encuentran

Cada año, Wimbledon reúne a miembros de la realeza, actores, músicos, modelos y figuras del entretenimiento que aprovechan el torneo para disfrutar del tenis desde las mejores localidades.

La edición 2026 no fue la excepción. Desde las primeras horas del campeonato, el ambiente estuvo marcado por la presencia de invitados que desfilaron con propuestas clásicas, trajes impecables, vestidos veraniegos y accesorios discretos, respetando la esencia elegante que caracteriza al evento.

En este escenario, Romeo Beckham y Kim Turnbull lograron destacar gracias a un estilo natural que combinó sofisticación con un aire relajado, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la jornada.

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Mientras los mejores tenistas del mundo buscan levantar el trofeo sobre la histórica cancha de césped, las gradas continúan ofreciendo otro espectáculo: el de las celebridades que hacen de Wimbledon 2026 uno de los eventos sociales más importantes del calendario británico.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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