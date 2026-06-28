Kate Middleton conquista el Three Peaks Challenge por una causa contra el cáncer y recibe un emotivo recibimiento

Kate Middleton volvió a demostrar que, cuando una causa le toca el corazón, está dispuesta a ir mucho más allá de los compromisos oficiales. La princesa de Gales completó el exigente National Three Peaks Challenge, uno de los retos de montaña más conocidos del Reino Unido, con el objetivo de recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charityy enviar un poderoso mensaje de esperanza a todas las personas que viven con cáncer.

El desafío consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. Tras alcanzar la meta, Kate fue recibida entre abrazos por su familia, en un momento que reflejó la importancia personal que tuvo esta iniciativa para ella.

Kate Middleton convierte un reto extremo en un mensaje de esperanza

La princesa realizó este desafío para apoyar al hospital y la organización benéfica vinculada a The Royal Marsden, donde recibió tratamiento durante su proceso contra el cáncer. Más allá del esfuerzo físico, la intención fue poner el foco en la necesidad de ofrecer una atención integral a quienes enfrentan la enfermedad, incluyendo el bienestar emocional y psicológico.

En un mensaje compartido al concluir el reto, Kate explicó que el cáncer no solo afecta al cuerpo, sino también a la forma de pensar, de sentir y de relacionarse con los demás. Por ello, aseguró que el camino después del diagnóstico requiere mucho más que tratamientos médicos y destacó la importancia de un enfoque de atención holística.

El National Three Peaks Challenge comprende el ascenso al Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra; y Yr Wyddfa (Snowdon), en Gales, un recorrido considerado uno de los más exigentes del país por la distancia, el desnivel y el tiempo límite para completarlo.

Un final lleno de emoción junto a su familia

Después de completar el desafío, la princesa de Gales fue recibida por el príncipe William, sus tres hijos y otros miembros de su familia, quienes la esperaban para celebrar un logro que combinó resistencia física, compromiso social y una historia profundamente personal.

Con esta iniciativa, Kate Middleton no solo logró recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity, sino que también aprovechó su visibilidad para recordar que nadie debería enfrentar el cáncer en soledad. Su participación convirtió un reto deportivo en una muestra de solidaridad y resiliencia, dejando claro que cada paso dado en la montaña también fue un paso para acompañar a miles de personas que atraviesan la enfermedad.