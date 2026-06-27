Alejandra Barros: El arte de reinventarse en la madurez

Este domingo 28 de junio a las 8:30 pm, Mi Rival llega a su gran final por Las Estrellas. Platicamos con su protagonista sobre el desafío de interpretar a Paloma, una mujer que se enamora del mismo hombre que su hija, y sobre cómo vive hoy el éxito, la salud en la menopausia y el amor propio.

Nuevas audiencias y el pulso de las redes

¿Cómo ha sido para ti estrenar primero en streaming y luego en televisión abierta?

Los tiempos cambian y hay que adaptarse. Al principio me parecía raro volver a estrenar tras el lanzamiento en ViX, sentía que se podía “quemar” la historia, pero entendí que es una forma de multiplicar el acceso. Me encantó que la productora, Carmen Armendáriz, se arriesgara a conectar con nuevas audiencias. Hoy ves fragmentos de la novela en TikTok, Instagram o X; eso facilita que los más jóvenes nos sigan los fines de semana.

¿Qué tanto influyen en ti los comentarios del público en internet?

Antes nos llegaban cartas a la producción... hoy todo es inmediato. Yo casi no me veo a mí misma porque me critico muchísimo y me hago pedazos; prefiero la espontaneidad de la sorpresa. Respecto a las redes, si veo que me están “tirando” mucho, lo tomo bien: ¡significa que están viendo la novela! No me da la vida para leer todo ni para tomarme las cosas de forma personal. Hay que tener ecuanimidad ante las malas intenciones. Incluso descubrí que en redes describen a mi personaje con una palabra nueva para mí: “migajera”. ¡Todo sirve!

El encanto de filmar en San Luis Potosí

Paloma es un personaje complejo, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este proyecto?

De entrada, que fue una producción cien por ciento en locación; estuvimos casi cinco meses viviendo en San Luis Potosí. No hubo foros. Grabamos en una hacienda de mil setecientos y pico donde el piso y las paredes hablaban. Televisa movilizó más de 25 camiones de mudanza solo para ambientar ese lugar. Todo eso me ayudó a meterme por completo en la historia.

Me quedé a vivir allá con mi perrita —una Schnauzer miniatura que es mi gran confidente— y, aunque el trayecto del hotel donde estaba viviendo a la locación era de hora y media, valió la pena. Ella, que es totalmente de ciudad, terminó conviviendo con gallos y caballos. En el camper la amaron tanto que regresaba con las uñas pintadas de rosa. Terminamos de grabar en febrero de 2026 tras un gran trabajo en equipo de casi 300 personas.

¿Qué pasa cuando el corazón toma un camino que jamás imaginaste? Esa es la pregunta que atraviesa la historia de Paloma, el personaje de Alejandra Barros en Mi Rival. Alberto Hidalgo

¿Y qué tal te trató el estado?

Espectacular. San Luis Potosí tiene una vida cultural increíble. Pude disfrutar de conciertos, congresos, visitar Real de Catorce y el Museo Leonora Carrington, que es imperdible. Además, la comida es deliciosa; las señoras de los alrededores de la hacienda nos preparaban una comida casera maravillosa que nos dio todo el sabor local.

La trama de Paloma toca fibras muy sensibles... Es una mujer que quedó huérfana muy joven. A los 17 años, su tía la casó por conveniencia con un hombre 25 años mayor para que mantuviera a la familia. Tuvo a su hija muy pronto y se volcó en darle todo lo que ella no tuvo, enviándola a estudiar a la Ciudad de México. Paloma se quedó en el pueblo y, en una feria de charrería, conoce a Sebastián Rulli y se enamoran locamente. Ella huye sin decirle que es casada, pero el destino da un giro cuando su esposo contrata a un nuevo administrador para las tierras de caña: el mismísimo Sebastián, de quien su hija también se enamora. Cuando Carmen Armendáriz me buscó para este proyecto, le dije que sí sin pensarlo; trabajar con ella es un sueño.

Salud, menopausia y amor propio

A principios de año comentaste que tu propósito principal sería tu bienestar. ¿Cómo vas con eso?

¡Siento que el tiempo vuela y ya casi es Navidad otra vez! Pero sí, le estoy dando prioridad a mi salud y a elegir qué quiero hacer y qué no. Con la edad dejas de perder el tiempo en tonterías. Durante la grabación subí como cuatro kilos entre los tamales, el atolito y la menopausia, que inflama muchísimo. Decidí tomar una pausa y aprender a cuidarme. No la he pasado tan bien porque me da un hambre voraz, pero entiendo que no se trata de comer poco, sino de comer bien.

¿Cómo has manejado este proceso de la mano de los especialistas?

Al principio empecé a escuchar consejos de amigas sobre dietas, ejercicios de fuerza o bajarle al aeróbico, pero entendí que cada cuerpo es diferente y decidí buscar un equipo profesional. Mi ginecólogo experto en menopausia me ayudó con los bochornos; también visité a un psiquiatra para cuidar mi salud mental y a un endocrinólogo. Finalmente, mi nutrióloga me enseñó a comer correctamente —¡si tengo antojo de algo dulce, me como un dátil, por ejemplo!— y me recomendó a un entrenador con el que hago rutinas de fuerza una vez al mes, esté donde esté. No hay que basarse en lo que ves en internet ni en lo que le funciona a tus amigas; hay que buscar lo que le funciona a tu propio cuerpo.

Después de conquistar al público con distintos personajes, Alejandra Barros vuelve a la pantalla con Mi Rival, una historia que pone sobre la mesa los vínculos familiares, el amor y las decisiones que cambian la vida. Alberto Hidalgo.

Te ves guapísima y con una piel espectacular. ¿Cuál es tu secreto?

En San Luis Potosí encontramos una clínica de rejuvenecimiento y varios del elenco íbamos los fines de semana a hacernos tratamientos faciales y masajes para mejorar la calidad de la piel; los cambios drásticos o los rellenos me dan terror. Además, mi rutina diaria pasó de tres a seis pasos: limpiador, loción, ampolleta de suero, gel con vitaminas, crema y bloqueador. Ya lo domino como un baile y jamás me duermo ni salgo a la calle sin hacerlo. Mis imperdibles de farmacia dermatológica son el suero y gel de ácido hialurónico de Endocare, y el protector solar de Heliocare. También tomo mucha agua con sal céltica —un tip de Sebastián Rulli— y priorizo la proteína.

En corto:

• ¿Tus vanidades? Los espejos son un imán, tengo que voltear a ver si me veo bien, si la papada o la panza... Más que vanidad, a veces es inseguridad.

• ¿Vanidades (la revista)? Me gusta al cien por ciento, es una revista de total tradición.

• ¿El teatro? Le he dado prioridad a las telenovelas. Le debo mi carrera a este género y a Televisa; mi agradecimiento con el público siempre estará ahí.

• ¿Un sueño personal? Viajar, conocer muchos lugares y compartir tiempo de calidad con mi familia.

• ¿Un sueño profesional? Hacer más cine y retomar la escritura de guiones este año.

• ¿Un pasatiempo? ¡Me encanta el golf!

