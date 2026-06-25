Uñas de acrílico: 5 ideas de manicure para el Pride que te regalarán manos suaves y divertidas

El Pride es mucho más que una celebración: es un momento para expresar quién eres con total libertad, y la belleza también forma parte de esa conversación. Si este año quieres darle un giro alegre y lleno de color a tu look, las uñas acrílicas pueden convertirse en el complemento perfecto.

La tendencia para 2026 apuesta por manicures creativos que mezclan tonos vibrantes, acabados brillantes y detalles minimalistas. Lo mejor es que no necesitas cubrir cada uña con todos los colores del arcoíris para lograr un diseño especial. Los expertos en nail art coinciden en que las propuestas más actuales equilibran color, elegancia y personalidad, además de apostar por acabados que ayudan a que las manos luzcan más cuidadas gracias a esmaltes de efecto brillante y tonos que aportan luminosidad a la piel.

1. French rainbow: el clásico con un toque divertido

La manicura francesa nunca pasa de moda, pero este año se reinventa con líneas finas en distintos colores del arcoíris. En lugar de pintar toda la uña, cada punta lleva un tono diferente. Este diseño es ideal para quienes buscan unas uñas acrílicas elegantes sin renunciar al espíritu festivo del Pride. Además, la base en tonos nude o rosa lechoso ayuda a que las manos se vean visualmente más suaves y luminosas.

2. Efecto glazed con detalles multicolor

Las glazed nails continúan entre las favoritas de 2026. Para el Pride, basta con añadir pequeños corazones, estrellas o líneas en colores vibrantes sobre la base perlada. El acabado brillante refleja la luz de manera natural y aporta una apariencia saludable a las uñas, creando un manicure sofisticado sin perder el toque divertido.

3. Uñas pastel arcoíris

Si prefieres un estilo discreto, los tonos pastel son la mejor opción. Lila, azul cielo, amarillo mantequilla, verde menta y rosa suave crean una versión mucho más delicada del arcoíris. Esta combinación resulta perfecta para quienes desean un diseño colorido que combine fácilmente con cualquier outfit del verano.

4. Aura nails con colores vibrantes

Las aura nails siguen dominando las tendencias gracias a su efecto difuminado. Para el Pride, puedes combinar una base translúcida con centros en rosa, naranja, azul eléctrico o verde. El resultado es moderno, artístico y aporta profundidad al diseño sin verse recargado.

5. Nail art minimalista con símbolos de orgullo

No todas las manicuras necesitan ser completamente coloridas. Una de las tendencias más elegantes consiste en mantener una base nude y añadir pequeños detalles como corazones, estrellas, líneas geométricas o diminutos arcoíris en una o dos uñas de cada mano. Es un diseño versátil que funciona tanto para el día como para eventos nocturnos.

Las uñas acrílicas siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes disfrutan experimentar con el nail art, y este Pride son la excusa perfecta para jugar con el color, celebrar la diversidad y llevar una manicura que refleje toda tu personalidad. Porque, al final, la mejor tendencia siempre será sentirte libre de expresarte como más te guste.