El Tri ilusiona a todo México tras su contundente victoria ante Chequia

¡La Selección Mexicana sigue ilusionando a millones! En la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Tricolor firmó una fase de grupos impecable con triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, resultado que lo mantiene invicto y con el pase asegurado a la siguiente ronda del torneo.

El más reciente duelo ante Chequia, con marcador de 3-0, confirmó el gran momento del equipo dirigido por Javier Aguirre, que ha encontrado equilibrio entre orden defensivo, intensidad y una lectura más madura de los partidos.

Un Tri que vuelve a conectar con la afición

Más allá de los resultados, lo que se siente es algo más emocional: México volvió a conectarse con su Selección. El equipo ha logrado que la afición vuelva a ilusionarse con una idea que ha acompañado a varias generaciones: el tan esperado quinto partido, que no se alcanza desde el Mundial de 1986.

En esta ocasión, el grupo ha mostrado personalidad, confianza y una sensación de equipo compacto que compite sin complejos, algo que se ha notado desde el primer partido del torneo.

La pasión mexicana se vive dentro y fuera de la cancha

El ambiente alrededor del Tri ha sido parte fundamental de este Mundial. En la Ciudad de México, el Zócalo se ha convertido en un punto de encuentro masivo gracias al Fan Fest, donde miles de personas se reúnen para vivir los partidos como si estuvieran en el estadio. De acuerdo con cifras oficiales, más de 600 mil aficionados han pasado por este espacio durante la competencia.

Pero la pasión no solo se vive en plazas públicas. También se siente en cada sala, cada reunión familiar y cada pantalla encendida en el país.

Ahora, con todo un país detrás, el Tricolor se prepara para seguir escribiendo su historia en este Mundial, donde la ilusión vuelve a sentirse más fuerte que nunca. Getty Images

La TV que une a México frente al Mundial

En ese sentido, la televisión y las plataformas digitales han sido clave para mantener esa conexión emocional. En el último encuentro de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur, la transmisión de TelevisaUnivision (TU), tanto en TV abierta como en ViX, alcanzó más de 30.4 millones de personas, una cifra que refleja el tamaño del fenómeno.

Estos resultados confirman a la televisora de San Ángel como la señal preferida por la audiencia en México para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando una relación histórica con los aficionados que buscan vivir cada partido en tiempo real, desde cualquier pantalla.

Un Mundial que ya es parte de la historia

Este torneo también es especial, ya que es el primero organizado de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, México vuelve a hacer historia al ser sede mundialista por tercera vez, con el Estadio de la Ciudad de México como uno de los escenarios más simbólicos del futbol internacional.