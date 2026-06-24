Meghan Markle enfrenta una ola de comentarios negativos tras publicar su nuevo video de As Ever

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, no por un evento real ni por una aparición junto al príncipe Harry, sino por un nuevo video promocional de su marca de estilo de vida, As Ever, que ha generado reacciones divididas en redes sociales.

La duquesa de Sussex compartió recientemente una producción visual para presentar el universo de su marca. En las imágenes se le puede ver disfrutando de una taza de té, recogiendo frutas y recorriendo espacios que reflejan la estética relajada y sofisticada que busca transmitir con As Ever.

El video de As Ever que dividió a internet

La promoción fue publicada en las redes oficiales de la marca y de Meghan Markle. A lo largo del clip, la ex actriz realiza actividades relacionadas con el estilo de vida que inspira As Ever.

Las críticas surgieron poco después de su publicación, algunos comentaristas consideraron que el video se centraba más en la imagen personal de Meghan que en los productos que pretende promocionar la marca. Otros señalaron que les resultó difícil identificar cuál era el mensaje principal de la campaña.

Entre los comentarios más repetidos destacó la percepción de que el contenido priorizaba la atmósfera visual y la estética sobre la explicación de los artículos disponibles en As Ever.

As Ever busca consolidarse como una marca independiente

El lanzamiento de esta campaña llega en una etapa importante para As Ever. En marzo de 2026 se confirmó que Netflix dejó de ser socio de la marca, por lo que Meghan ha continuado desarrollando el proyecto de manera independiente.

Desde su creación, As Ever ha apostado por una identidad basada en la cocina casera, los productos artesanales y una estética inspirada en la vida en California. El nuevo video parece reforzar precisamente esa visión, mostrando escenas de jardín, frutas frescas y pausas para el té.

Meghan Markle sigue generando conversación

Más allá de las críticas, la campaña logró algo que pocas marcas consiguen: convertirse en tema de conversación internacional. Cada movimiento de Meghan Markle continúa despertando interés entre seguidores, especialmente cuando se trata de sus proyectos empresariales.