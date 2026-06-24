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Realeza

¿Pueden Harry y William volver a ser cercanos? Esto dice un exmiembro de la Casa Real

Desde la salida de Harry de la familia real en 2020, la distancia entre los hijos del rey Carlos III ha sido objeto de constantes especulaciones.

Junio 23, 2026 • 
Karen Luna
el príncipe harry y el príncipe william

¿Pueden Harry y William volver a ser cercanos? Esto dice un exmiembro de la Casa Real

Getty Images

Ahora, una figura que conoce de cerca a ambos ha compartido su opinión. Se trata de Jamie Lowther-Pinkerton, exsecretario privado de los dos príncipes y una persona que trabajó junto a ellos durante algunos de los años más importantes de sus vidas dentro de la institución. Sus recientes declaraciones han reavivado el debate sobre una posible reconciliación.

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La opinión de alguien que conoce bien a Harry y William

Durante una entrevista con The Times, Lowther-Pinkerton fue consultado sobre la posibilidad de que los hermanos vuelvan a acercarse. Aunque evitó entrar en detalles sobre el conflicto familiar, dejó claro que mantiene una visión optimista sobre el futuro de la relación. Según sus palabras, sigue sintiendo un gran cariño por Harry y se considera un “optimista perpetuo” cuando se trata de este tema.

Las declaraciones llamaron la atención porque provienen de una persona que acompañó a William y Harry durante años. Lowther-Pinkerton trabajó con ellos entre 2005 y 2013, un periodo en el que ambos desarrollaron gran parte de sus responsabilidades públicas y consolidaron la estrecha relación que mostraban ante el mundo.

Un distanciamiento que parece lejos de resolverse

A pesar de este mensaje esperanzador, diversos expertos en realeza consideran que la reconciliación sigue siendo complicada. Las diferencias entre los hermanos se hicieron especialmente visibles después de que Harry y Meghan Markle abandonaran sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020. Posteriormente llegaron la entrevista con Oprah Winfrey, la serie documental de Netflix y las revelaciones del libro Spare, situaciones que profundizaron la distancia entre ambos.

El príncipe Harry y el príncipe William

El príncipe Harry y el príncipe William

Getty Images

En los últimos meses, Harry ha reiterado públicamente su deseo de lograr una reconciliación familiar. Sin embargo, distintas fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que el camino para reconstruir la confianza será largo y requerirá tiempo por parte de todos los involucrados.

¿Hay esperanza para los hermanos?

La pregunta sigue sin una respuesta definitiva. Mientras algunos observadores consideran que la relación atraviesa uno de sus momentos más difíciles, otros creen que el fuerte vínculo que compartieron durante su infancia y juventud podría convertirse en la base de un futuro acercamiento.

Por ahora, las palabras de Jamie Lowther-Pinkerton aportan una dosis de optimismo a una historia marcada por desencuentros. Aunque no hizo predicciones concretas, sí dejó claro que no ha perdido la esperanza de ver nuevamente unidos a los hijos del rey Carlos III. Y en la realeza británica, donde las reconciliaciones suelen llegar cuando menos se esperan, eso ya es suficiente para mantener viva la expectativa.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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