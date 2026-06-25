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La ola de calor obliga al rey Carlos III a romper con la rutina en Buckingham Palace

Junio 25, 2026 • 
Karen Luna
rey carlos iii

La ola de calor obliga al rey Carlos III a romper con la rutina en Buckingham Palace

(Getty Images)

Ni siquiera la realeza está a salvo de las temperaturas extremas. La intensa ola de calor que afecta al Reino Unido ha obligado a modificar una de las tradiciones más emblemáticas de la monarquía británica: el Cambio de Guardia en Buckingham Palace y el Castillo de Windsor.

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La medida, adoptada por razones de seguridad, busca proteger a los soldados que participan en la ceremonia, quienes desfilan con los característicos uniformes de lana y los icónicos gorros de piel de oso, prendas que pueden resultar especialmente pesadas durante jornadas de calor intenso. Con ello, la agenda habitual vinculada al rey Carlos III también ha tenido que adaptarse a las condiciones meteorológicas.

El calor extremo modifica una de las tradiciones más famosas de la realeza

Cada año, miles de turistas se reúnen frente a Buckingham Palace para presenciar el Cambio de Guardia, una ceremonia que forma parte de la identidad de la monarquía británica desde hace siglos.

Sin embargo, las autoridades decidieron suspender temporalmente algunos de estos relevos ceremoniales debido a las altas temperaturas previstas en Londres. La prioridad fue evitar riesgos para los militares que permanecen durante largos periodos bajo el sol con un uniforme diseñado para condiciones muy diferentes.

Aunque el rey Carlos III no anunció cambios personales en su agenda pública por este motivo, la modificación de una ceremonia tan representativa refleja cómo los fenómenos meteorológicos también impactan en el funcionamiento cotidiano de la Casa Real.

Carlos III y una monarquía que apuesta por la adaptación

Desde que llegó al trono, Carlos III ha impulsado una imagen de monarquía más cercana a temas como la sostenibilidad y el medio ambiente. Durante décadas, incluso antes de convertirse en rey, expresó su preocupación por el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas responsables frente a sus efectos.

Por ello, no resulta extraño que la institución haya optado por priorizar la seguridad de quienes participan en sus ceremonias, aun cuando eso implique modificar una tradición tan reconocida por visitantes de todo el mundo.

Una ola de calor que afecta a todo el Reino Unido

Las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país han llevado a diversas instituciones a emitir recomendaciones para reducir la exposición al sol y evitar actividades físicas prolongadas durante las horas de mayor calor.

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La imagen de los guardias frente a Buckingham Palace es uno de los símbolos más reconocibles de la realeza británica. Sin embargo, la ola de calor ha demostrado que incluso las costumbres más arraigadas deben adaptarse cuando la seguridad está en juego.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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