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Moda

Ana de Armas lleva el bikini rojo que regala abdomen plano

El look de Ana de Armas se perfila como una de las mejores inspiraciones para el verano con su bikini rojo clásico, elegante y versátil.

Junio 25, 2026 • 
Karen Luna
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Ana de Armas lleva el bikini rojo que regala abdomen plano

Instagram @anadearmas

Si hay una prenda que nunca falla cuando llega el verano, es el bikini rojo. Atemporal, favorecedor y lleno de personalidad, este clásico acaba de recibir el sello de aprobación de Ana de Armas.

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La actriz volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir imágenes de sus días de descanso, donde dejó ver varios looks relajados de playa y piscina. Entre ellos destacó un diseño de baño en tonos rojizos que puso el foco en una de las tendencias más favorecedoras de la temporada: los bikinis que ayudan a estilizar visualmente la silueta y a crear el efecto de abdomen plano.

Más allá de los estándares imposibles, lo interesante del look de Ana es cómo demuestra que un buen corte puede marcar la diferencia y convertirse en el mejor aliado para sentirnos cómodas y seguras.

El bikini rojo de Ana de Armas que estiliza la figura

Los expertos en moda de playa coinciden en que el color rojo tiene una capacidad única para atraer la mirada y aportar luminosidad a la piel. Además, cuando se combina con cortes estratégicos, puede ayudar a crear una apariencia más estilizada.

En el caso de Ana de Armas, el diseño apostó por líneas limpias, tirantes finos y una estructura que enmarca la cintura de manera natural. El resultado es un efecto visual que alarga la figura y hace que la zona media luzca más definida.

Otro detalle importante es que los bikinis minimalistas continúan dominando las tendencias de verano. Lejos de los diseños excesivamente recargados, la moda actual apuesta por piezas sencillas que destacan por su ajuste y comodidad.

Por qué el rojo vuelve a ser tendencia en trajes de baño

Cada verano aparecen nuevos colores de moda, pero el rojo siempre encuentra la manera de regresar. Este tono transmite confianza, energía y sofisticación, además de favorecer una amplia variedad de tonos de piel.

Además, las fotografías compartidas recientemente por Ana reflejan otra de las corrientes más importantes del momento: la belleza relajada y sin excesos. La actriz apareció con un estilo fresco, maquillaje mínimo y una imagen que pone el énfasis en sentirse bien antes que en buscar la perfección.

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Cómo conseguir el efecto abdomen plano este verano

La clave no está en ocultar el cuerpo, sino en elegir prendas que acompañen la figura. Los bikinis de tiro ligeramente alto, los diseños que marcan la cintura y los colores sólidos suelen ser los favoritos de los estilistas para conseguir un efecto visual más armonioso.

ana de armas bikini
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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