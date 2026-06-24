¿Es la princesa más hermosa del mundo? Eléonore de Bégica debuta con costosa tiara al cumplir 18 años.

La realeza europea tiene una nueva protagonista y su nombre no deja de aparecer en titulares. La princesa Eléonore de Bélgica ha captado todas las miradas tras protagonizar uno de los momentos más importantes de su vida pública: su esperado debut con tiara durante un banquete de Estado celebrado en el Castillo Real de Laeken, en Bruselas. El evento coincidió con la visita oficial del emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón a Bélgica.

Con apenas 18 años, la hija menor de los reyes Felipe y Matilde ha despertado una ola de comentarios en redes sociales y medios internacionales, donde muchos ya la describen como una de las jóvenes royals más elegantes y fotogénicas de Europa.

Eléonore de Bélgica debuta con una tiara muy especial

Lo que hizo aún más memorable la velada fue la joya que lució la princesa. Según diversos reportes, la tiara de diamantes fue un regalo de cumpleaños de sus padres, entregado con motivo de su mayoría de edad. La pieza fue creada por el joyero belga Coosemans y se convirtió en el centro de atención de su primer gran evento de gala como adulta.

Para la ocasión, Eléonore apostó por un elegante vestido en tonos suaves que permitió que la joya brillara con luz propia. La imagen recordó a otros importantes debuts reales, ya que en varias monarquías europeas el primer uso de una tiara simboliza la entrada oficial a una nueva etapa dentro de la vida institucional de la familia real.

La princesa que conquista por su discreción

A diferencia de otras jóvenes integrantes de casas reales europeas, Eléonore de Bélgica suele mantener un perfil bajo. Es la cuarta hija de los reyes Felipe y Matilde y ocupa un lugar más alejado en la línea de sucesión que su hermana mayor, la princesa Isabel, heredera al trono.

Con apenas 18 años, la princesa Eléonore de Bélgica ha dado uno de los pasos más importantes dentro de su vida como royal. Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

Precisamente por esa discreción, cada una de sus apariciones genera gran interés. Su estilo elegante, su naturalidad frente a las cámaras y su imagen fresca han hecho que muchos seguidores de la realeza la comparen con otras jóvenes princesas europeas que actualmente están marcando tendencia.

¿La princesa más hermosa del mundo?

La belleza es, por supuesto, una cuestión subjetiva. Sin embargo, lo que sí parece evidente es que Eléonore de Bélgica se ha convertido en una de las royals jóvenes más comentadas del momento. Su debut con tiara no solo marcó su entrada oficial en la vida adulta, sino que también confirmó que está lista para asumir un papel cada vez más visible dentro de la monarquía belga.

Con una joya cargada de simbolismo, una elegancia natural y una presencia que no pasó desapercibida, la princesa ha protagonizado uno de los momentos reales más comentados del año y ha demostrado que el futuro de la realeza europea sigue teniendo nuevas estrellas.