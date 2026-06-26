Beatriz de York deslumbra con el vestido fresco que será tendencia este verano.

El verano suele estar dominado por vestidos blancos, tonos pastel y estampados vibrantes, pero Beatriz de York acaba de demostrar que el negro también tiene un lugar privilegiado en la temporada más cálida del año. Durante su asistencia al evento de Alice + Olivia, celebrado el 4 de junio en Londres, la princesa apostó por un diseño negro con delicados bordados florales, una elección elegante que ya se perfila como una de las inspiraciones de estilo para este verano. Según las imágenes del evento, el vestido destacaba por combinar un fondo oscuro con flores bordadas que aportaban color y un aire romántico al conjunto.

El vestido negro floreado que cambia las reglas del verano

Durante años, el negro fue considerado un color reservado para los meses fríos. Sin embargo, las tendencias actuales han demostrado que todo depende del diseño y de los detalles.

El look elegido por Beatriz de York es un buen ejemplo. En lugar de apostar por un estampado floral tradicional, la princesa llevó un vestido negro enriquecido con bordados de flores, un recurso que aporta textura, profundidad y un acabado mucho más sofisticado que los estampados convencionales.

Los bordados florales vuelven a ser protagonistas

En lugar de grandes estampados tropicales, los diseñadores han apostado por flores bordadas, aplicaciones en relieve y detalles artesanales que convierten prendas sencillas en piezas mucho más especiales.

El vestido de Beatriz de York refleja perfectamente esta tendencia, ya que los bordados aportan un aire femenino sin restarle elegancia al conjunto.

Si las pasarelas y las celebridades ya venían anunciando el regreso de los detalles artesanales, la elección de Beatriz de York termina de confirmarlo. Getty Images

Por qué este tipo de vestido favorece a cualquier edad

Más allá de las tendencias, los vestidos con bordados florales tienen un atractivo atemporal. El contraste entre un fondo oscuro y detalles coloridos ayuda a estilizar la silueta, mientras que los bordados añaden luz y movimiento sin necesidad de recurrir a lentejuelas o acabados llamativos.

También son prendas muy versátiles, ya que pueden combinarse fácilmente con sandalias, alpargatas o zapatos de tacón, dependiendo de la ocasión.

Beatriz de York continúa consolidándose como un referente de estilo

En los últimos años, Beatriz de York ha encontrado un estilo propio basado en siluetas clásicas, prendas femeninas y elecciones que equilibran elegancia con naturalidad. Sus apariciones públicas suelen llamar la atención precisamente porque apuesta por piezas fáciles de reinterpretar fuera de la realeza.

Su más reciente look en Londres confirma que no siempre hace falta recurrir a colores llamativos para destacar. Un vestido negro con flores bordadas puede convertirse en la mejor alternativa para quienes buscan un outfit fresco, sofisticado y diferente durante el verano.