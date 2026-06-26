¿Qué sigue para Isabella de Dinamarca? Tras graduarse, la princesa comenzará su servicio militar.

La princesa Isabella de Dinamarca acaba de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Rodeada por los reyes Federico X y Mary, así como por sus hermanos, la joven celebró su graduación del Øregård Gymnasium, cerrando una etapa académica que ahora da paso a un desafío completamente diferente: el servicio militar.

La princesa, segunda en la línea de sucesión al trono danés, no se tomará un año sabático tras terminar el bachillerato. La Casa Real confirmó que, después del verano, iniciará su formación en el Regimiento de Húsares de la Guardia, ubicado en Slagelse, donde permanecerá durante 11 meses como parte del nuevo modelo de servicio militar implementado en Dinamarca.

Una graduación rodeada del cariño de su familia

La ceremonia de graduación estuvo marcada por un ambiente muy familiar. Los reyes Federico y Mary acompañaron a Isabella en este importante logro, al igual que el príncipe heredero Christian y sus hermanos menores, quienes celebraron con ella el final de tres años de estudios en el Øregård Gymnasium.

Con este paso, Isabella sigue una etapa que también vivieron su padre, el rey Federico X, y su hermano mayor, el príncipe Christian, quienes recibieron formación militar como parte de su preparación para sus futuras responsabilidades institucionales.

¿Cómo será el servicio militar de Isabella?

A partir de agosto, la princesa comenzará su entrenamiento en el Regimiento de Húsares de la Guardia, uno de los cuerpos militares con mayor tradición en Dinamarca. Su servicio tendrá una duración de 11 meses, un cambio reciente dentro del sistema de defensa del país, que amplió el periodo de formación para reforzar la preparación de los nuevos reclutas.

Además, Isabella formará parte de la primera generación de jóvenes que realizará este nuevo esquema de servicio ampliado, en un momento en el que Dinamarca ha impulsado cambios importantes en su política de defensa y en la participación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas.

Una princesa que construye su propio camino

Aunque nació con un papel definido dentro de la monarquía danesa, Isabella ha mostrado que su formación también pasa por experiencias que la acerquen a la realidad de otros jóvenes de su país.

Su decisión de incorporarse al ejército refleja una tradición cada vez más común entre las casas reales europeas, donde los miembros más jóvenes combinan sus estudios con preparación militar antes de asumir mayores responsabilidades públicas.

Lejos de limitarse a los compromisos oficiales, la princesa inicia una etapa que exigirá disciplina, trabajo en equipo y entrenamiento constante, valores que también forman parte de la educación de la familia real danesa.

Con el bachillerato ya concluido, Isabella deja atrás las aulas para comenzar una experiencia que, además de fortalecer su preparación personal, marcará el inicio de una nueva etapa en su vida pública. Todo indica que el verano de 2026 será el punto de partida de uno de los capítulos más importantes en la historia de la joven princesa.

