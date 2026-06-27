Kate Middleton reaparece junto al príncipe George en un conmovedor acto militar en RAF Coningsby.

Después de varias semanas con una agenda pública discreta, Kate Middleton volvió a emocionar a los seguidores de la realeza con una aparición muy especial. La princesa de Gales compartió un significativo momento junto a su hijo mayor, el príncipe George, durante una visita a la Battle of Britain Memorial Flight en RAF Coningsby, un encuentro que rindió homenaje a quienes han servido en la Real Fuerza Aérea británica.

La aparición no solo destacó por el emotivo mensaje que transmitieron madre e hijo, sino también porque mostró, una vez más, cómo George comienza a asumir un papel cada vez más visible dentro de la familia real.

Kate Middleton y el príncipe George honran el legado de la RAF

Con motivo del Armed Forces Day en Reino Unido, los príncipes de Gales difundieron un video de una visita realizada previamente a RAF Coningsby, donde Kate Middleton y el príncipe George conocieron de cerca el trabajo de la Battle of Britain Memorial Flight, la unidad encargada de preservar históricos aviones que participaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante el recorrido, ambos conversaron con pilotos e ingenieros, descubrieron la historia de estas emblemáticas aeronaves e incluso tuvieron la oportunidad de sentarse en las cabinas de algunos de los aviones históricos.

En la publicación compartida por la familia real, destacaron que conocer este legado fue “un poderoso recordatorio del coraje, la habilidad y la dedicación de quienes sirvieron en el pasado y continúan sirviendo en el presente”, además de agradecer a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su labor.

Un momento especial entre madre e hijo

Más allá del simbolismo militar, la visita dejó ver la complicidad entre Kate Middleton y el príncipe George, quien, a sus 12 años, luce cada vez más cercano a la estatura de su madre y se mostró atento mientras escuchaba las explicaciones sobre la historia de los aviones y el trabajo que realizan quienes mantienen viva esta tradición.

Para muchos seguidores de la realeza, esta aparición también refleja el cuidado con el que los príncipes de Gales han introducido a su hijo mayor en los compromisos oficiales. Aunque George ha acompañado a sus padres en eventos importantes desde pequeño, sus apariciones públicas siguen siendo contadas y cuidadosamente seleccionadas.

La visita a RAF Coningsby también tiene un significado especial para Kate, quien desde 2023 ocupa el cargo honorario de Royal Honorary Air Commodore de esa base aérea. Además, la historia de la familia real británica mantiene un estrecho vínculo con la aviación y el servicio militar, por lo que este tipo de encuentros forman parte del legado que algún día heredará el futuro rey.

Con esta emotiva reaparición, Kate Middleton y el príncipe George no solo rindieron homenaje a los veteranos y militares en activo, sino que también recordaron la importancia de preservar la memoria de quienes marcaron la historia de Reino Unido con valentía y servicio.