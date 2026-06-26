¿Qué le pidió el príncipe Louis al rey Carlos III? El gesto que rompió el protocolo real.

Cuando se trata de la familia real británica, pocas personas roban tantas sonrisas como el príncipe Louis. El hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William se ha ganado el cariño del público por su espontaneidad, y uno de sus momentos más recordados volvió a hacerse viral por una sencilla razón: demostró que, incluso en los eventos más formales, los lazos familiares pueden pesar más que el protocolo.

Durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, celebrado en 2022, Louis protagonizó una escena que hoy sigue conquistando a los seguidores de la realeza. En medio del desfile, el pequeño hizo una petición muy especial a su abuelo, el entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos III.

La tierna petición del príncipe Louis a Carlos III

El momento ocurrió durante el Platinum Pageant, uno de los actos centrales del Jubileo. De acuerdo con imágenes y lecturas de labios difundidas posteriormente, Louis quería sentarse en las piernas de su abuelo para seguir el espectáculo desde una mejor vista.

Fue entonces cuando el príncipe William transmitió el mensaje a su padre con una frase que enterneció a los seguidores de la monarquía: “Abuelo, ¿puede Louis sentarse en tus piernas?”. Sin dudarlo, Carlos aceptó y el pequeño corrió feliz hasta acomodarse sobre sus rodillas, mientras la reina Camila no podía evitar reír ante la escena.

¿Por qué se habló de un rompimiento del protocolo?

Aunque no existe una norma escrita que prohíba este tipo de gestos, las ceremonias oficiales de la familia real suelen caracterizarse por una actitud mucho más reservada. Las muestras de afecto en público son poco frecuentes, especialmente durante actos de Estado o celebraciones de gran relevancia.

Por eso, ver al entonces heredero al trono recibir a su nieto en brazos fue interpretado como un momento que rompía con la imagen más tradicional de la monarquía. Más que una falta al protocolo, muchos expertos y seguidores lo consideraron una muestra de la evolución de la familia real hacia una faceta más cercana y humana.

La espontaneidad del príncipe Louis volvió a romper el protocolo de la mejor manera. Su inesperado gesto con el rey Carlos III no solo enterneció a los asistentes, sino que también dejó ver el lado más cercano. Chris Jackson/Getty Images

La relación entre el rey Carlos III y sus nietos

Con el paso de los años, distintos miembros de la familia han hablado del cariño que Carlos III siente por sus nietos. Incluso la reina Camila ha contado en entrevistas que los niños disfrutan pasar tiempo con él porque les lee historias, como Harry Potter, haciendo diferentes voces para cada personaje.

Ese lado más familiar también quedó reflejado en aquella escena con Louis, quien, fiel a su personalidad espontánea, no dudó en pedir lo que quería sin pensar demasiado en las formalidades.

El príncipe Louis, el royal que siempre conquista al público

No es la primera vez que el príncipe Louis se convierte en protagonista de un evento real. Sus expresiones durante la coronación de Carlos III, sus divertidas reacciones en Trooping the Colour y sus gestos espontáneos junto a sus padres lo han convertido en uno de los miembros más populares de la nueva generación de la monarquía británica.

