¿Cuál es la tradición que el príncipe William podría romper cuando llegue al trono?

Para nadie es un secreto que el príncipe William tiene una mayor popularidad que su padre, el actual rey Carlos, y una buena parte de ello es gracias a su forma de pensar, que es muy diferente comparada a la de la Familia Real Británica y por ello es que podría romper una tradición milenaria de la realeza.

Así pues, en caso de que esta situación se llegue a dar algún día, esto pudiera suponerle bastantes críticas, ya que la tradición está fuertemente arraigada al título del rey de Inglaterra y sí decide no seguir con ella, estaría rompiendo también con lo que establece el Parlamento Británico.

La tradición que William pudiera no seguir al convertirse en rey de Inglaterra

De acuerdo con el libro del biógrafo real Robert Hardman, titulado The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, las creencias que tiene el hijo mayor de Carlos podrían hacer que no se convierta en el Supremo Gobernador de la Iglesia de Inglaterra cuando sea nombrado monarca del Reino Unido.

William podría decidir no ser el gobernante supremo de la iglesia anglicana de Inglaterra GETTY IMAGES

“En círculos reales, no es ningún secreto que él no comparte el sentido espiritual del Rey. Ni mucho menos la devoción inquebrantable de la difunta Reina por la Iglesia anglicana”, según lo que recoge el Daily Mail de esta obra.

También, el autor de la obra menciona que no comparte la espiritualidad del rey Carlos III. “Su padre es muy espiritual y feliz de hablar sobre la fe, pero el príncipe no lo es. No va a la iglesia todos los domingos, pero tampoco lo hace la gran mayoría del país… Respeta mucho las instituciones, pero no se siente instintivamente cómodo en un entorno de fe”, dice Hardman.

Por otro lado, hay que recordar que el rey, como jefe de la iglesia anglicana, también puede nombrar a arzobispos, obispos y decanos. Un poder que William pudiera no ejercer si nos apegamos a lo que se dice en este libro.

El príncipe William, el encargado de modernizar a la corona británica

Respecto a la monarquía inglesa, varios expertos y biógrafos apuntan a que el príncipe tiene la enorme tarea de modernizar a la corona inglesa, aunque no será nada fácil, sobre todo por lo estricta y rígida que es la institución.

El príncipe William no tiene la misma espiritualidad que el rey Carlos III GETTY IMAGES

Sin embargo, quienes han estudiado al hermano de Harry, dicen que las creencias y la forma de pensar de William puede ser clave para que la Familia Real siga estando vigente, de manera positiva, en la opinión pública.

Para empezar, ha demostrado ser un padre presente, cariñoso y no tan rígido como sí lo fueron Carlos y el duque de Edimburgo en la forma de educar a sus respectivos hijos. También es muy consciente del cuidado del medio ambiente y lucha bastante por este tipo de causas.

Por último, también podría reducir a los miembros de la Familia Real como un intento por adelgazar la monarquía y reducir costos, así como otras medidas que pudieran ayudar a ello. Aunque todo esto lo podremos comprobar hasta que se convierta en el rey de Inglaterra.