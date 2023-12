¿El príncipe William le fue infiel a Kate Middleton? Endgame revela la verdad

El nuevo material bibliográfico firmado por el periodista experto en asuntos relacionados con la Casa Real británica Omid Scobie ha desatado todo un revuelo mediático sobre Los Windsor, no solo por las nuevas revelaciones que hace, sino también por viejos rumores a los que hace mención en el texto, los cuales ya se consideraban prácticamente olvidados.

Dos de las polémicas más fuertes desenterradas por Scobie tienen que ver con Kate Middleton, quien por un lado ha sido acusada por emitir comentarios “racistas” en contra del primogénito del príncipe Harry y por otro ha sido tachada como una mujer víctima de infidelidad, por parte de William, a quien en 2019 se le relacionó con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley.

De acuerdo a las inscripciones hechas por Scobie en “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival”, el pasaje del affaire del primogénito de Carlos III no quedó en el olvido de manera fortuita, sino que hubo todo un trabajo detrás, a cargo de Christian Jones, ex secretario de prensa de la Casa Real, para apaciguar los rumores.

¿Endgame cuenta realmente si existió una relación entre el príncipe William y la marquesa de Cholmondeley?

Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley y su esposo

La respuesta de si Endgame cuenta realmente si existió una relación entre el príncipe William y la marquesa de Cholmondeleyes es no. Scobie dejó claro en una entrevista con Entertainment Tonight que, aunque Endgame haga referencia al caso de infidelidad del príncipe William, suscitado mientras Kate se encontraba embarazada del príncipe Louis, no hay ninguna prueba de ello, por lo que es “solo un rumor”.

“Por razones legales hay muchas cosas en las que no se puede entrar, pero me pareció realmente importante, aunque es un rumor”, dijo Omid después de haber mencionado que trató en el libro con especial “cuidado” el tema de la pelea entre la princesa de Gales y Rose Hanbury.

Sin embargo, cabe mencionar que en el material bibliográfico se destaca el hecho de que Christian Jones tuvo toda una “misión” para evitar la propagación del rumor de señalaba de adúltero al futuro rey.

El equipo de prensa de la Casa Real británica trabajó arduamente para limpiar la imagen del príncipe William Getty Images

Scobie cita a un antiguo miembro de la corte y señala que Jones incluso ofreció a los reporteros de The Sun, primer medio en propagar el rumor, exclusivas sobre los duques de Sussex a cambio de abandonar las investigaciones en torno a la infidelidad.

Así fue como el reino entregó a cambio filtraciones acerca del príncipe Harry para que las planas que serían ocupadas por las fotos donde a William se le ve cercano a Rose se vieran reemplazadas por dichos en contra del pelirrojo royal, lo cual sin duda, acrecentó la furia del esposo de Meghan Markle en contra de la monarquía, haciendo que se auto exiliara y ahora las posibilidades de que vuelva al reino sean casi nulas.