¿Qué se dice del príncipe Archie en End Game, el nuevo libro que revela lo más polémico de la realeza?

Desde antes de su lanzamiento, el nuevo libro de Omid Scobie ya se encontraba en la mira de la prensa especializada en realeza, ya que desde su reseña auguraba la revelación de polémicos asuntos dentro de la Corona británica.

Conforme los días pasaban, acercándose la fecha en la que el material saldría a la venta, el revuelo alrededor del título creció aún más, teniendo en cuenta que los párrafos se volcarían en contra de las figuras más populares del reino: el príncipe William y su esposa Kate Middleton, quien, de acuerdo a los detalles que han sido reseñados por quienes ya tuvieron un primer acercamiento al libro, no soporta a la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Ahora, tras su estreno el pasado 28 de noviembre, el libro titulado “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” (El fin del juego: La lucha por la supervivencia de la Familia Real y la Monarquia) ya se encuentra enfrentando sus primeras polémicas, una de las cuales tiene que ver con uno de los royals más misteriosos: el príncipe Archie, hijo de Harry y Meghan y quien ha permanecido encubierto por su propia seguridad como menor de edad y descendiente de una pareja que se encuentra en “pleito” constante con los representantes de la monarquía inglesa.

“End Game” podría ayudar a potenciar la empatía hacia los duques de Sussex Omid Scobie

¿Qué declaraciones hace Omid Scobie sobre el príncipe Archie?

Para nadie es un secreto que tras el anuncio del primer embarazo de Meghan Markle comenzaron a surgir cientos de comentarios racistas respecto a cómo sería la apariencia del primogénito de Harry al nacer, tomando en cuenta las raíces afrodescendientes de la protagonista de “Suits”.

Incluso, la misma Markle, en una entrevista concedida a Oprah Winfrey, en 2020, aseguró que uno de los miembros de la realeza había especulado acerca de lo oscura que llegaría a ser la piel del pequeño Archie, lo cual, como era de esperarse, creó un fuerte revuelo mediático, que señalaba de racista a toda la institución de la Corona británica.

El color de ojos de Archie también ha sido tema de debate Toby Melville - Pool/Getty Images

Y, de acuerdo a Page Six, la edición neerlandesa del material de Omid Scobie no omite los nombres de quienes fueron puntualmente los royals que osaron a juzgar el tono de piel del pequeño príncipe de Sussex.

Harry descarta a quienes pudieron haber hecho comentarios “racistas” contra Archie

Aunque, el príncipe Harry, en entrevistas anteriores optó por precisar que dicha revelación excluye a sus abuelos: la fallecida reina Isabel II y al duque de Edimburgo.

También cabe mencionar, que según revelan detalles de correspondencia mantenida entre Meghan y el rey Carlos III, la ex actriz nunca habría acusado explícitamente a la Corona como racista, sino más bien habría informado acerca de un “sesgo racial inconsciente” dentro de la familia, señala el Daily Mail.