Así muestra Georgina Rodríguez su apoyo a Cristiano Ronaldo durante el partido Colombia-Portugal, en el Mundial 2026

Georgina Rodríguez volvió a demostrar que es una de las mayores seguidoras de Cristiano Ronaldo. Mientras la selección de Portugal disputaba su compromiso frente a Colombia en el Mundial 2026, la empresaria e influencer compartió una imagen que dejó claro que estaba presente en el estadio para apoyar al delantero portugués.

Aunque suele mantener parte de su vida privada lejos de los reflectores, cada vez que Cristiano disputa un partido importante, Georgina acostumbra acompañarlo desde las gradas, convirtiéndose en una presencia constante durante los momentos más relevantes de su carrera.

Cuando se trata de apoyar a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez siempre encuentra la manera de estar presente. Instagram

Georgina Rodríguez acompaña a Cristiano Ronaldo en un partido clave del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Georgina Rodríguez publicó una fotografía desde el estadio donde se disputó el encuentro entre Colombia y Portugal, confirmando que asistió para apoyar a Cristiano Ronaldo en uno de los partidos más esperados del torneo.

La imagen, aunque sencilla, rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron que la modelo estuviera acompañando al futbolista en una competencia tan importante.

No es la primera vez que Georgina demuestra públicamente su respaldo al capitán portugués. A lo largo de los años, ha estado presente en finales, eliminatorias y torneos internacionales, compartiendo en distintas ocasiones fotografías y mensajes que reflejan el fuerte vínculo que mantiene con Cristiano y con su familia.

Lejos de los grandes discursos, Georgina Rodríguez volvió a demostrar su apoyo incondicional a Cristiano Ronaldocon un gesto sencillo, pero significativo. Instagram

Una de las parejas más seguidas del deporte

Más allá del fútbol, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han convertido en una de las parejas más populares del deporte y el entretenimiento. Cada aparición pública, viaje o publicación que realizan suele generar miles de reacciones entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

En esta ocasión no hizo falta un largo mensaje, bastó una fotografía desde las tribunas para dejar claro que estaba viviendo el partido muy de cerca y acompañando a Cristiano en un momento importante para la selección portuguesa.

El apoyo constante de Georgina se ha convertido en una de las imágenes más habituales durante los torneos internacionales, donde suele asistir junto a algunos integrantes de la familia para alentar al delantero desde las gradas.

Mientras Portugal continúa su camino en el Mundial 2026, la presencia de Georgina Rodríguez volvió a recordar que, detrás de cada partido importante, también existe un entorno familiar que acompaña y respalda a los futbolistas. Ffiel a su estilo, la influencer eligió compartir ese momento con una fotografía sencilla, pero suficiente para demostrar que estaba ahí, apoyando a Cristiano Ronaldo una vez más.

