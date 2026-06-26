Las uñas gelish más elegantes del verano 2026: 7 diseños que están conquistando los salones

Cambiar de manicure siempre es una buena idea cuando llega el verano. Es la temporada de los colores frescos, los acabados luminosos y los diseños que elevan cualquier look, desde un vestido de lino hasta un traje de baño. Y si hay una técnica que sigue conquistando los salones por su duración y brillo, esa es el gelish.

Para este verano 2026, la tendencia se aleja de las uñas demasiado recargadas y apuesta por diseños con textura, color y pequeños detalles que hacen la diferencia. Lo mejor es que son propuestas versátiles, elegantes y fáciles de adaptar tanto a un estilo minimalista como a uno más atrevido.

1. Uñas “pool water”

Inspiradas en el reflejo del agua de una piscina, estas uñas mezclan tonos azul cristal, turquesa y destellos iridiscentes que cambian con la luz.

Es uno de los diseños más frescos del verano y perfecto para quienes quieren salir de los clásicos nude sin perder elegancia.

2. Matcha latte nails

Después del éxito del café mocha, el verde también se suaviza. Los tonos inspirados en el matcha, como el salvia, pistache o té verde, se han convertido en una de las apuestas favoritas para un manicure sofisticado.

3. Efecto cuarzo rosa

Las piedras naturales inspiran esta tendencia que recrea las delicadas vetas del cuarzo rosa sobre una base translúcida.

El resultado es un diseño femenino, elegante y diferente, ideal para quienes buscan un manicure con un aire de lujo discreto.

4. Contorno metálico

En lugar de decorar toda la uña, la tendencia consiste en dibujar un borde ultrafino en dorado, plateado o rose gold alrededor del gelish.

Este pequeño detalle hace que el manicure se vea mucho más sofisticado sin necesidad de añadir pedrería o dibujos.

5. Lavanda ahumada

Los tonos lila siguen presentes, pero ahora con un acabado más profundo y ligeramente grisáceo.

Es un color elegante que aporta un toque de color sin resultar excesivo y favorece prácticamente todos los tonos de piel.

6. Acabado satinado

Ni completamente brillante ni totalmente mate. El efecto satinado ofrece un punto intermedio que recuerda a la seda y se ha convertido en uno de los acabados favoritos en los salones.

7. Diseños botánicos minimalistas

Las flores dejan paso a pequeñas hojas, ramas de olivo, lavanda o delicados trazos inspirados en la naturaleza, aplicados únicamente sobre una o dos uñas.

Es una forma muy elegante de incorporar nail art sin sobrecargar el diseño.

Las uñas gelish siguen reinventándose

Una de las razones por las que el gelish continúa siendo una de las técnicas favoritas es su capacidad para adaptarse a las tendencias de cada temporada. Su acabado uniforme permite jugar con texturas, efectos y colores sin perder resistencia ni brillo durante varias semanas.

Los especialistas también recomiendan complementar el manicure con aceite para cutículas y crema hidratante para mantener las manos suaves y realzar aún más el acabado del esmalte.

