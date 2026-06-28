Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer brillan con sus looks en Royal Ascot

Cada edición de Royal Ascot confirma que la tradición y la moda pueden ir de la mano, y este año no fue la excepción. En el tercer día del prestigioso evento ecuestre británico, Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer volvieron a convertirse en protagonistas gracias a sus impecables estilismos firmados por Holland Cooper, consolidándose como dos de las royals mejor vestidas de la temporada.

Las sobrinas de la fallecida princesa Diana hicieron gala de su característico estilo sofisticado, apostando por diseños clásicos con un aire contemporáneo que encajaron a la perfección con el estricto código de vestimenta de Royal Ascot. Una vez más, demostraron por qué cada una de sus apariciones despierta el interés de los amantes de la moda.

Los looks de Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer que conquistaron Royal Ascot

Para esta jornada, Lady Amelia Spencer eligió un conjunto de Holland Cooper en tonos claros que destacó por su silueta estructurada y acabados elegantes. Como marca la tradición del evento, complementó su atuendo con un llamativo tocado, zapatos de tacón y accesorios discretos que aportaron equilibrio al estilismo.

Por su parte, Lady Eliza Spencer también apostó por la firma británica, luciendo un look refinado que mantuvo la esencia clásica de la casa de moda. Su elección confirmó la afinidad que ambas hermanas tienen por los diseños de Holland Cooper, una marca que suele estar presente en algunas de sus apariciones públicas más comentadas.

Aunque cada una imprimió su personalidad al conjunto, las hermanas lograron una imagen coordinada sin caer en la uniformidad, un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes ni entre los seguidores de la moda real.

Las sobrinas de Diana consolidan su lugar entre las royals más elegantes

Con el paso de los años, Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer han construido una identidad propia dentro del panorama de la realeza británica. Si bien forman parte de una de las familias más conocidas del Reino Unido, sus apariciones suelen destacar por su gusto por la moda y por elegir propuestas elegantes que respetan la tradición sin perder frescura.

Royal Ascot representa uno de los escaparates más importantes para la moda británica, ya que reúne cada año a miembros de la familia real, aristócratas y figuras del mundo del entretenimiento bajo un estricto protocolo de vestimenta. En ese escenario, las hermanas Spencer volvieron a demostrar que dominan el equilibrio entre la elegancia clásica y las tendencias actuales.

