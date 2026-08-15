La curiosa regla que seguía la reina Isabel II en Balmoral y que revela cómo eran realmente sus vacaciones privadas

Para la reina Isabel II, pasar el verano en Balmoral significaba mucho más que trasladarse a una de las residencias más emblemáticas de la familia real británica. En aquel lugar de Escocia, la monarca encontraba uno de los pocos espacios en los que podía alejarse de la rigidez de sus obligaciones y disfrutar de momentos mucho más familiares.

Aunque Balmoral estaba rodeado de tradiciones y reglas, algunas de las costumbres de Isabel II durante sus vacaciones resultaban sorprendentemente sencillas. Una de ellas tenía que ver con la manera en que la familia organizaba sus comidas al aire libre: cuando salían de picnic, los propios royals se encargaban de buena parte de la experiencia y no había servicio de mesa como podría esperarse en una residencia real.

La reina Isabel II visitó México dos veces. (Getty Images)

La peculiar regla de Isabel II en Balmoral: los picnics eran sin servicio

De acuerdo con Grant Harrold, antiguo mayordomo de la familia real, los picnics eran una de las actividades favoritas de Isabel II durante el verano en Balmoral.

Harrold explicó que existían diferentes versiones de estos encuentros. Algunos eran informales, con una cesta de comida y una manta sobre el césped, otros podían ser más elaborados, con mesas y sillas preparadas para la ocasión. Sin embargo, había una característica que los hacía diferentes de una comida oficial en palacio, no había personal sirviendo constantemente a la familia.

El antiguo mayordomo contó que los chefs preparaban los alimentos y que el personal podía encargarse de transportar todo hasta el lugar elegido. Cuando se trataba de una comida más grande, los empleados ayudaban a colocar las mesas, pero después la familia se servía por sí misma. Era precisamente esa ausencia de empleados alrededor la que permitía a Isabel II disfrutar de algo que en su vida pública resultaba extremadamente difícil de conseguir: privacidad.

Fotografía de archivo de una escena familiar de la realeza británica durante unas vacaciones privadas. La imagen muestra un momento relajado al aire libre, lejos de los actos oficiales. Getty Images

Balmoral era el lugar donde la reina podía olvidarse del protocolo

La diferencia entre Balmoral y los compromisos oficiales de la monarca era considerable.

En sus apariciones públicas, Isabel II estaba rodeada de asistentes, funcionarios y estrictas reglas de protocolo. En cambio, durante estas comidas familiares podía simplemente sentarse al aire libre, conversar con sus seres queridos y disfrutar del paisaje escocés.

Harrold señaló que estos momentos representaban una oportunidad para que la familia tuviera tiempo privado sin personal alrededor, algo particularmente valioso para una familia cuya vida cotidiana estaba constantemente expuesta. Balmoral, de hecho, fue durante décadas uno de los refugios favoritos de Isabel II. La propiedad, adquirida por el príncipe Alberto para la reina Victoria en 1852, pertenece de manera privada a la familia real y no forma parte de las propiedades de la Corona.

Isabel II también lavaba los platos después de las comidas

Pero la informalidad de estos encuentros no terminaba cuando se acababa el picnic. Una de las historias más curiosas sobre las vacaciones de Isabel II cuenta que la monarca llegaba a lavar los platos después de algunas comidas en Balmoral.

Según un relato, un antiguo miembro del entorno real recordó haber escuchado durante un almuerzo que alguien se encargaría de lavar los platos. Al darse la vuelta, descubrió que era la propia reina, que llevaba guantes amarillos para realizar la tarea.

La anécdota coincide con otros testimonios sobre la vida de la familia real en Balmoral. Un antiguo secretario de prensa de Isabel II también relató que, después de un picnic, terminó ayudando a lavar los platos junto a la monarca, quien se encargó de la limpieza mientras él los secaba. Incluso el entonces primer ministro David Cameron contó una experiencia similar sobre una comida en la que Isabel II y el príncipe Felipe participaron en el servicio y posteriormente recogieron y lavaron los platos.

¿Cómo eran realmente las vacaciones de la reina Isabel II?

La imagen de la familia real durante sus vacaciones en Balmoral distaba bastante de la que podía verse durante una recepción en Buckingham Palace.

La vida en la finca estaba marcada por actividades al aire libre, caminatas, pesca, picnics y reuniones familiares. Los invitados recibían itinerarios y podían participar en distintas actividades, pero estos se adaptaban a sus intereses.

El contraste era precisamente parte del atractivo de Balmoral: la familia podía mantener algunas tradiciones reales, pero también disfrutar de una rutina mucho más sencilla.

De hecho, testimonios históricos sobre las estancias en Balmoral describen jornadas que podían incluir paseos a caballo, natación y otras actividades al aire libre. La etiqueta seguía existiendo, pero el ambiente era considerablemente más relajado que en los palacios londinenses.

Fotografía de archivo de la reina Isabel II junto a sus hijos durante una estancia en Balmoral. La imagen muestra uno de los momentos familiares de la entonces joven monarca en la residencia escocesa. Getty Images

Balmoral, el refugio privado de Isabel II

Balmoral representó durante décadas un espacio de desconexión para Isabel II. Allí podía pasar tiempo con el príncipe Felipe, sus hijos, nietos y amigos lejos de los compromisos oficiales. Los picnics, en particular, se convirtieron en una de esas pequeñas tradiciones que permitían a la familia real tener algo parecido a una vida cotidiana.

Y quizá por eso la imagen de Isabel II con unos guantes de cocina resulta tan reveladora: detrás de la monarca que pasó siete décadas cumpliendo con estrictas obligaciones de Estado, también existía una mujer que, durante sus vacaciones, podía sentarse sobre una manta en Balmoral, compartir una comida con su familia y, cuando era necesario, levantarse para lavar los platos ella misma.