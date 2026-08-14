¿Por qué Kate Middleton siempre lleva el bolso en la mano izquierda? El protocolo detrás de sus looks

Durante los actos oficiales, cada movimiento de Kate Middleton parece cuidadosamente calculado. Desde la forma de saludar hasta la manera de colocarse frente a las cámaras, muchos de sus gestos responden a códigos de etiqueta que buscan facilitar sus interacciones públicas.

Uno de los más repetidos está en sus accesorios, Kate suele llevar el bolso en la mano izquierda, especialmente cuando participa en compromisos donde debe saludar a distintas personas.

La razón por la que Kate Middleton lleva el bolso en la mano izquierda

La explicación más conocida entre los expertos en etiqueta es práctica, mantener la mano derecha libre para saludar.

Al sostener el bolso con la izquierda, Kate puede extender inmediatamente la mano derecha cuando corresponde saludar a alguien. Esto evita tener que cambiar el accesorio de mano antes de cada encuentro y permite que sus movimientos sean más naturales. Se trata de una práctica asociada con la etiqueta y el protocolo de las apariciones públicas.

Kate Middleton luce un elegante traje sastre en tono azul claro durante un compromiso oficial, combinado con una blusa blanca y un bolso estructurado del mismo tono. Getty Images

El bolso también forma parte del lenguaje corporal de Kate

En los compromisos reales, un bolso pequeño puede tener una función que va más allá de complementar el look. Cuando Kate sostiene una clutch con ambas manos frente al cuerpo, por ejemplo, consigue mantener una postura más contenida mientras conversa o espera. También puede evitar tener que decidir constantemente dónde colocar las manos frente a las cámaras.

Por eso, accesorios como las clutches se han convertido en una constante dentro del armario de la princesa de Gales para determinados eventos.

Kate Middleton luce un elegante vestido de terciopelo verde oscuro y un clutch plateado, un ejemplo de cómo la princesa de Gales suele llevar este accesorio durante sus compromisos públicos. Getty Images

¿Por qué utiliza bolsos pequeños en los actos oficiales?

Las bolsas compactas resultan especialmente prácticas para los eventos de la realeza. No necesitan ocupar demasiado espacio, complementan vestidos y trajes formales y pueden sostenerse fácilmente durante una recepción o un saludo. Kate también ha utilizado bolsos de hombro y otros diseños más grandes en ocasiones menos formales, por lo que no se trata de una regla absoluta.

El tipo de bolso cambia dependiendo del compromiso, pero la manera de sostenerlo puede seguir respondiendo a la misma lógica: mantener una mano disponible para interactuar con las personas.

Kate Middleton luce un conjunto rojo durante un compromiso oficial, acompañada de un ramo de flores y accesorios a juego. Getty Images

La manera de llevar un bolso es apenas uno de los muchos detalles que construyen la imagen pública de Kate Middleton. La ropa, los accesorios, los saludos y hasta la posición de sus manos pueden contribuir a proyectar una imagen elegante y controlada.